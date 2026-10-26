Bloomberg: ЕС может ограничить импорт китайских товаров в начале 2027 года

16 октября Bloomberg со ссылкой на источники также писало, что ЕС готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. На встрече в Брюсселе 15 октября лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать соответствующее предложение до конца года. Механизм предполагается применять в крайних случаях, когда действия торгового партнера, в частности Китая, будут расцениваться как угроза экономике ЕС. По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре торговый дефицит Евросоюза с Китаем достиг рекордных $34,8 млрд, а китайский экспорт вырос на 36% в годовом выражении. Как отмечает Bloomberg, европейские власти стремятся защитить местных производителей от наплыва дешевых китайских товаров, не спровоцировав при этом торговую войну с Пекином.