Bloomberg: ЕС может ограничить импорт китайских товаров в начале 2027 года
Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничений на импорт товаров из Китая в I квартале 2027 г. на фоне увеличения торгового дефицита. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По данным агентства, потенциальные меры могут затронуть химическую отрасль, производство мебели и машиностроение. Среди рассматриваемых вариантов – установление квот на поставки китайской продукции и введение дополнительных таможенных пошлин в случае превышения установленных объемов импорта.
Как отмечают собеседники Bloomberg, Еврокомиссия намерена опираться на опыт регулирования поставок китайских гибридных автомобилей. Ограничения могут стать частью более широких усилий ЕС по сокращению торгового дисбаланса с КНР.
В начале октября 2026 г. стороны, согласно публикации, договорились установить годовой лимит на импорт китайских гибридных автомобилей в размере 350 000 единиц.
16 октября Bloomberg со ссылкой на источники также писало, что ЕС готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. На встрече в Брюсселе 15 октября лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать соответствующее предложение до конца года. Механизм предполагается применять в крайних случаях, когда действия торгового партнера, в частности Китая, будут расцениваться как угроза экономике ЕС. По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре торговый дефицит Евросоюза с Китаем достиг рекордных $34,8 млрд, а китайский экспорт вырос на 36% в годовом выражении. Как отмечает Bloomberg, европейские власти стремятся защитить местных производителей от наплыва дешевых китайских товаров, не спровоцировав при этом торговую войну с Пекином.
13 октября «Ведомости» писали, что Китай и ЕС пришли к соглашению об ограничении с 2027 г. экспорта в ЕС китайских гибридных автомобилей, включая заряжаемые от внешних источников, на уровне показателей 2025 г.