Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,489+0,05%BISVP10,31-0,48%VEON-RX75,3-3,59%IMOEX2 410,42+0,99%RTSI906,56+0,99%RGBI111,86+0,15%RGBITR771,15+0,18%
Главная / Политика /

Bloomberg: ЕС готовит механизм полного закрытия рынка для товаров из Китая

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Евросоюз (ЕС) готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на встрече в Брюсселе 15 октября лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать соответствующее предложение до конца года. Механизм предполагается применять в крайних случаях, когда действия торгового партнера, в частности Китая, будут расцениваться как угроза экономике ЕС.

«Если Китай прибегнет к определенным недобросовестным торговым практикам, мы сможем ограничить доступ китайских товаров на европейский рынок, вплоть до его полного закрытия», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что речь идет о крайней мере.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на импорт товаров из Китая, в том числе химической продукции и продукции машиностроения. За основу могут взять соглашение с Пекином об ограничении поставок гибридных автомобилей в ЕС до 350 000 единиц в год.

По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре торговый дефицит Евросоюза с Китаем достиг рекордных $34,8 млрд, а китайский экспорт вырос на 36% в годовом выражении. Как отмечает Bloomberg, европейские власти стремятся защитить местных производителей от наплыва дешевых китайских товаров, не спровоцировав при этом торговую войну с Пекином.

13 октября «Ведомости» писали, что Китай и ЕС пришли к соглашению об ограничении с 2027 г. экспорта в ЕС китайских гибридных автомобилей, включая заряжаемые от внешних источников, на уровне показателей 2025 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь