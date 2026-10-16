Bloomberg: ЕС готовит механизм полного закрытия рынка для товаров из Китая
Евросоюз (ЕС) готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, на встрече в Брюсселе 15 октября лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать соответствующее предложение до конца года. Механизм предполагается применять в крайних случаях, когда действия торгового партнера, в частности Китая, будут расцениваться как угроза экономике ЕС.
«Если Китай прибегнет к определенным недобросовестным торговым практикам, мы сможем ограничить доступ китайских товаров на европейский рынок, вплоть до его полного закрытия», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что речь идет о крайней мере.
Еврокомиссия также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на импорт товаров из Китая, в том числе химической продукции и продукции машиностроения. За основу могут взять соглашение с Пекином об ограничении поставок гибридных автомобилей в ЕС до 350 000 единиц в год.
По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре торговый дефицит Евросоюза с Китаем достиг рекордных $34,8 млрд, а китайский экспорт вырос на 36% в годовом выражении. Как отмечает Bloomberg, европейские власти стремятся защитить местных производителей от наплыва дешевых китайских товаров, не спровоцировав при этом торговую войну с Пекином.
13 октября «Ведомости» писали, что Китай и ЕС пришли к соглашению об ограничении с 2027 г. экспорта в ЕС китайских гибридных автомобилей, включая заряжаемые от внешних источников, на уровне показателей 2025 г.