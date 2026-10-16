Bloomberg: ЕС готовит механизм полного закрытия рынка для товаров из Китая

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на импорт товаров из Китая, в том числе химической продукции и продукции машиностроения. За основу могут взять соглашение с Пекином об ограничении поставок гибридных автомобилей в ЕС до 350 000 единиц в год.