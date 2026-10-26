Число погибших при атаке БПЛА на Воронеж выросло до трех
Число погибших в результате атаки беспилотников на Воронеж 26 октября увеличилось до трех человек, еще 39 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области. Ранее региональные власти сообщали о двух погибших и 17 пострадавших.
По данным минздрава, в больницах остаются 12 человек, из них трое находятся в реанимации. Еще 12 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно, а 15 оказали помощь на месте и отпустили домой. Среди раненых трое детей, в том числе пятилетняя девочка, которая находится в стационаре.
В ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области, сообщил губернатор Александр Гусев. Непосредственно над городом сбили более 70 БПЛА. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки беспилотника. В городе также произошли пожары на промышленных предприятиях и других объектах инфраструктуры, получили повреждения жилые здания.
26 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки на регион. По версии следствия, удары были нанесены украинскими военными. СК устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к атаке.