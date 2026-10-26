Число погибших при атаке БПЛА на Воронеж выросло до трех

По данным минздрава, в больницах остаются 12 человек, из них трое находятся в реанимации. Еще 12 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно, а 15 оказали помощь на месте и отпустили домой. Среди раненых трое детей, в том числе пятилетняя девочка, которая находится в стационаре.