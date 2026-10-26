Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,085+0,17%USBN0,122+1,07%UTAR9,01-0,55%IMOEX2 488,02+0,95%RTSI973,18+0,95%RGBI111,89+0,08%RGBITR773,92+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число погибших при атаке БПЛА на Воронеж выросло до трех

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Число погибших в результате атаки беспилотников на Воронеж 26 октября увеличилось до трех человек, еще 39 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области. Ранее региональные власти сообщали о двух погибших и 17 пострадавших.

По данным минздрава, в больницах остаются 12 человек, из них трое находятся в реанимации. Еще 12 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно, а 15 оказали помощь на месте и отпустили домой. Среди раненых трое детей, в том числе пятилетняя девочка, которая находится в стационаре.

В ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области, сообщил губернатор Александр Гусев. Непосредственно над городом сбили более 70 БПЛА. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки беспилотника. В городе также произошли пожары на промышленных предприятиях и других объектах инфраструктуры, получили повреждения жилые здания.

26 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки на регион. По версии следствия, удары были нанесены украинскими военными. СК устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к атаке.

В тот же день РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. Ранее движение приостанавливали из-за отсутствия напряжения в контактной сети после атаки БПЛА. На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь