Кабмин рассказал о последствиях стабилизации цен на топливо
Стабилизация динамики цен на топливо в России отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания под председательством вице-премьера Александра Новака.
В обсуждении текущей экономической ситуации участвовали представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества. Участники встречи рассмотрели макроэкономические показатели за январь – август 2026 г. По данным кабмина, в августе рост ВВП ускорился до 0,8% в годовом выражении против 0,6% в июле. За первые восемь месяцев экономика увеличилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Промышленное производство в целом сохранилось на уровне 2025 г., тогда как выпуск в обрабатывающем секторе вырос на 0,4%. Главным драйвером в этой сфере остается машиностроение, показавшее рост на 6%. Поддержку экономике продолжает оказывать потребительский спрос. Совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за восемь месяцев увеличился на 4,5%. Реальные зарплаты за январь – июль выросли на 6%, а уровень безработицы составил 2,2%.
По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам подробно изучить существенные отклонения фактических экономических показателей от прогнозов, установить их причины и доложить о принимаемых мерах.
23 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что российская экономика во второй половине 2026 г. продолжает расти умеренными темпами. 13 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. По его словам, дальнейшее увеличение ВВП во многом будет зависеть от повышения производительности труда.