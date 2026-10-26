Кабмин рассказал о последствиях стабилизации цен на топливо

Промышленное производство в целом сохранилось на уровне 2025 г., тогда как выпуск в обрабатывающем секторе вырос на 0,4%. Главным драйвером в этой сфере остается машиностроение, показавшее рост на 6%. Поддержку экономике продолжает оказывать потребительский спрос. Совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за восемь месяцев увеличился на 4,5%. Реальные зарплаты за январь – июль выросли на 6%, а уровень безработицы составил 2,2%.