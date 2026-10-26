В Воронежской области вновь объявлена ракетная опасность

Ранее 26 октября силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области, сообщил Гусев. Непосредственно над городом сбили более 70 БПЛА. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. Обломки беспилотников упали на пассажирский поезд, а также вызвали пожары на нескольких предприятиях и других объектах городской инфраструктуры.