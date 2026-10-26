В Воронежской области вновь объявлена ракетная опасность
В Воронежской области повторно объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в регионе работают системы оповещения населения.
Глава области призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридорах, ванных комнатах или кладовых. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее 26 октября силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области, сообщил Гусев. Непосредственно над городом сбили более 70 БПЛА. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. Обломки беспилотников упали на пассажирский поезд, а также вызвали пожары на нескольких предприятиях и других объектах городской инфраструктуры.
Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой на регион.