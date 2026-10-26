Сеть АЗС «Трасса» хотят признать банкротом

26 сентября Минэнерго предложило передать во внешнее управление сеть АЗС «Трасса». Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. 15 октября Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора ПАО «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса», и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть».