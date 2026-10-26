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Главная / Бизнес /

Сеть АЗС «Трасса» хотят признать банкротом

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Юрлицо сети АЗС «Трасса» – ООО «Трасса ГСМ» – хотят признать банкротом. Это следует из данных «Федресурса». 

Заявление направила в Арбитражный суд Московской области межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области. Учредителями АЗС «Трасса» являются ПАО «Евротранс» (96%) и Николай Дорошенко (4%).

26 сентября Минэнерго предложило передать во внешнее управление сеть АЗС «Трасса». Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. 15 октября Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора ПАО «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса», и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть».

В середине октября Сбербанк направил в Арбитражный суд Московской области иск о банкротстве «Евротранса». Сумма финансовых требований не раскрывается.

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