Сеть АЗС «Трасса» хотят признать банкротом
Юрлицо сети АЗС «Трасса» – ООО «Трасса ГСМ» – хотят признать банкротом. Это следует из данных «Федресурса».
Заявление направила в Арбитражный суд Московской области межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области. Учредителями АЗС «Трасса» являются ПАО «Евротранс» (96%) и Николай Дорошенко (4%).
26 сентября Минэнерго предложило передать во внешнее управление сеть АЗС «Трасса». Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. 15 октября Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора ПАО «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса», и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть».