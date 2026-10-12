Сбербанк подал иск о банкротстве «Евротранса»
Иск поступил 12 октября. Сумма финансовых требований не раскрывается.
29 сентября сообщалось, что Сбербанк и банк «Россия» повторно уведомили о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании ПАО «Евротранс» банкротом.
Основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» (сеть АЗС «Трасса») Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны в сентябре по подозрению в хищении топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области. По данным МВД, к делу причастны также заместитель начальника ГУ МВД по Подмосковью генерал-майор Сергей Мальков, начальник ЦХиСО Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО Анна Левина – все они уволены и задержаны. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Также в сентябре «Евротранс» допустил полноценный дефолт по купонным выплатам по всем выпускам биржевых облигаций – в обращении находится 10 выпусков на 27,1 млрд руб. Первый фактический дефолт был зафиксирован 5 августа, второй – 17 августа. По МСФО за первое полугодие 2026 г. выручка компании упала на 29% до 76,6 млрд руб., чистый убыток составил 5,7 млрд руб. Чистый долг вырос до 77,1 млрд руб.
В июле о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Евротранса» сообщил банк «Россия», в августе – Сбербанк.
В начале 2026 г. к «Евротрансу» начали подавать иски контрагенты, а счета компании оказались заблокированы на четыре дня из-за долга в размере 233 млн руб. перед ФНС. К компании на тот момент уже были предъявлены судебные иски на общую сумму более 37 млрд руб.
30 сентября Савеловский районный суд Москвы наложил арест на 70 млн обыкновенных акций «Евротранса», принадлежащих Мартышову. Акции Мартышова составляют 44% уставного капитала компании. Общая стоимость акций «Евротранса» на 29 сентября оценивалась примерно в 3,7 млрд руб., на долю Мартышова приходилось около 1,6 млрд руб. Причиной ареста стало заключение под стражу самого Мартышова по обвинению в хищении топлива у МВД. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.