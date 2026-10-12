Сбербанк подал иск о банкротстве «Евротранса»

Основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» (сеть АЗС «Трасса») Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны в сентябре по подозрению в хищении топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области. По данным МВД, к делу причастны также заместитель начальника ГУ МВД по Подмосковью генерал-майор Сергей Мальков, начальник ЦХиСО Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО Анна Левина – все они уволены и задержаны. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).