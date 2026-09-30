Мосгорсуд оставил в СИЗО главу совета директоров «Евротранса»

8 сентября Мещанский суд Москвы заключил под стражу Мартышова. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. По делу также были арестованы трое топ-менеджеров компании. Также фигурантами стали замначальника ГУ МВД по Московской области – начальник тыла Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО Анна Левина. Все трое уволены из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.