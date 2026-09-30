Мосгорсуд оставил в СИЗО главу совета директоров «Евротранса»
Московский городской суд оставил под стражей председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, обвиняемого в хищении топлива у МВД. Об этом «РИА Новости» сообщил участник процесса.
По словам собеседника агентства, суд не изменил избранную Мартышову меру пресечения и оставил его в СИЗО.
Защита утверждает, что Мартышову вменяется хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на принадлежащих «Евротрансу» АЗС «Трасса ГСМ». При этом компания, по словам адвокатов, была готова компенсировать сотрудникам полиции расходы на покупку топлива у контрагентов на других заправках.
Адвокаты также заявили, что Мартышов сотрудничает со следствием. По их словам, он передал следствию мобильный телефон и доступ к переписке с контрагентами, а также сдал на хранение загранпаспорта.
8 сентября Мещанский суд Москвы заключил под стражу Мартышова. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. По делу также были арестованы трое топ-менеджеров компании. Также фигурантами стали замначальника ГУ МВД по Московской области – начальник тыла Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО Анна Левина. Все трое уволены из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
7 сентября МВД отчиталось о задержании Мартышова и других фигурантов. Тогда следствие уже ходатайствовало об их аресте. В ходе проверки была установлена предполагаемая причастность Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров к хищениям при поставках топлива для нужд подмосковной полиции.