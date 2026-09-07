Генерала МВД и топ-менеджеров «Евротранса» задержали за хищение топлива

Генерала МВД и топ-менеджеров «Евротранса» задержали за хищение топливаПолицейские уволены из органов внутренних дел
Генерал-майора МВД по Московской области Сергея Малькова задержали по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего ведомству. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе проверки установлена предполагаемая причастность председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров. В схеме, по данным МВД, также могли участвовать начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Алексей Суяров и начальник отдела этого учреждения Анна Левина.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Трое топ-менеджеров «Евротранса» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. Сейчас все они, а также Мартышов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие ходатайствует об их аресте.
3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил о дефиците 92-го, 95-го, 98-го бензина, однако меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются. Новак подчеркнул, что, несмотря на перебои, на этой неделе ситуация несколько улучшилась. Это произошло в том числе благодаря вводу в эксплуатацию нескольких НПЗ в конце августа. Он добавил, что благодаря введению запрета на экспорт бензина до 2027 г. и налаживанию поставок с экономическими партнерами работа по стабилизации ситуации на рынке продолжится.
Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем властей, принимаются меры для стабилизации поставок. На вопрос, стоит ли привыкать к нехватке топлива, он ответил: «Мы должны быть ко всему готовы». По словам президента, ремонт российских НПЗ идет быстрыми темпами и 10% оставшихся мощностей восстановят в ближайшее время.