Суд арестовал председателя совета директоров «Евротранса» Мартышова

Суд арестовал председателя совета директоров «Евротранса» МартышоваОн проходит по делу о хищении моторного топлива подмосковной полиции
Мещанский суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Он обвиняется в хищении моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Игоря Мартышова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 ноября», – сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Ранее по делу уже были арестованы трое топ-менеджеров компании. Также фигурантами стали замначальника ГУ МВД по Московской области – начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД полковник Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО подполковник Анна Левина. Все трое уволены из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
7 сентября МВД отчиталось о задержании Мартышова и других фигурантов. Тогда следствие уже ходатайствовало об их аресте. В ходе проверки была установлена предполагаемая причастность Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров к хищениям при поставках топлива для нужд подмосковной полиции.
Банк «Россия» в июле 2026 г. заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Евротранса» банкротом. Тогда же Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям компании. Опрошенные «Ведомостями» эксперты предупредили, что арест топ-менеджеров «Евротранса» и одновременный дефолт по облигациям повышает риски потери операционного управления компанией и ее возможного банкротства.