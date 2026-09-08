Суд арестовал председателя совета директоров «Евротранса» Мартышова

Банк «Россия» в июле 2026 г. заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Евротранса» банкротом. Тогда же Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям компании. Опрошенные «Ведомостями» эксперты предупредили, что арест топ-менеджеров «Евротранса» и одновременный дефолт по облигациям повышает риски потери операционного управления компанией и ее возможного банкротства.