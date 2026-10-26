Новак: с января по август экономика выросла на 0,6% год к году

В августе рост ВВП ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. В целом с января по август экономика выросла на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. К таким выводам пришли участники совещания экспертного сообщества и представителей профильных ведомств, его провел председатель правительства Александр Новак. Итоги приводятся на сайте кабмина.