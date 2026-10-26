Новак: с января по август экономика выросла на 0,6% год к году
В августе рост ВВП ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. В целом с января по август экономика выросла на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. К таким выводам пришли участники совещания экспертного сообщества и представителей профильных ведомств, его провел председатель правительства Александр Новак. Итоги приводятся на сайте кабмина.
Выпуск промышленности и обрабатывающего сектора сохранился почти на уровне прошлого года. Машиностроительный комплекс за рассмотренный период вырос на 6%.
Экономику поддерживает потребительский спрос, отметили в кабмине. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг за восемь месяцев вырос на 4,5%. Реальные зарплаты за период выросли на 6%. Безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%, заключили в правительстве.
23 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика во второй половине 2026 г. продолжает расти умеренными темпами. Инфляционные ожидания остаются высокими, а устойчивый рост цен не снижается.
13 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. По его словам, дальнейшее увеличение ВВП во многом будет зависеть от повышения производительности труда.