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Мосгорсуд удовлетворил требования ТНТ о защите прав на шоу «Выжить в Стамбуле»

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Мосгорсуд утвердил решение о защите прав телеканала ТНТ на реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Это следует из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Телеканал подал иск к Alexhost SRL и Peetinvest B.V. Суд установил, что ТНТ является обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение, а ответчики, будучи провайдерами хостингов, «совершают действия и создают условия для неправомерного использования произведения без согласия истца».

По решению суда ответчикам запрещено создание технических условий, обеспечивающих размещение и любое использование аудиовизуального произведения в интернете.

1 октября Мосгорсуд также удовлетворил иск ТНТ к провайдеру Eurohoster Ltd о защите исключительных прав на реалити-шоу «Звезды в Африке».

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