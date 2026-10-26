Мосгорсуд удовлетворил требования ТНТ о защите прав на шоу «Выжить в Стамбуле»
Мосгорсуд утвердил решение о защите прав телеканала ТНТ на реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Это следует из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
Телеканал подал иск к Alexhost SRL и Peetinvest B.V. Суд установил, что ТНТ является обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение, а ответчики, будучи провайдерами хостингов, «совершают действия и создают условия для неправомерного использования произведения без согласия истца».
По решению суда ответчикам запрещено создание технических условий, обеспечивающих размещение и любое использование аудиовизуального произведения в интернете.
1 октября Мосгорсуд также удовлетворил иск ТНТ к провайдеру Eurohoster Ltd о защите исключительных прав на реалити-шоу «Звезды в Африке».