Мосгорсуд удовлетворил требования ТНТ о защите прав на шоу «Выжить в Стамбуле»

Телеканал подал иск к Alexhost SRL и Peetinvest B.V. Суд установил, что ТНТ является обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение, а ответчики, будучи провайдерами хостингов, «совершают действия и создают условия для неправомерного использования произведения без согласия истца».