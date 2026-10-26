Глава Газпромбанка: у банков есть резервы для инвестиций в экономику

Глава Газпромбанка: у банков есть резервы для инвестиций в экономикуПутин встретился с Акимовым в Кремле
Российская банковская система сохраняет устойчивость, а кредитные организации располагают резервами для дальнейшего финансирования экономики. Об этом заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что в 2025 г. российские банки профинансировали вложения в экономику на сумму от 50 трлн до 70 трлн руб.
В ходе встречи Путин назвал Газпромбанк одним из крупнейших финансовых учреждений России, входящим в топ-3 российских банков.
По словам Акимова, активы банка составляют 17,6 трлн руб., а капитал – 1,8 трлн руб. Прибыль организации за прошлый год достигла 130 млрд руб. Он сообщил, что около 95% кредитного портфеля приходится на крупных промышленных заемщиков из различных отраслей, включая машиностроение, химическое производство и сельское хозяйство. Банк также участвует в финансировании инфраструктурных проектов, объем вложений в это направление превысил 1 трлн руб.
Среди приоритетов Газпромбанка глава организации назвал поддержку научных разработок и их внедрение в промышленность. По его словам, банк сотрудничает более чем со 100 российскими университетами, развивает центры квантовых технологий, накопления энергии и биомедицины. Для полноценного финансирования инноваций, отметил Акимов, необходимы не только кредиты, но и инвестиции в капитал.
Он также подчеркнул, что банк взаимодействует с Центробанком по вопросам оценки рисков, формирования резервов и разработки инструментов поддержки научно-технологических проектов.
Газпромбанк с 7 по 16 октября провел размещение 12-го дополнительного выпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд руб. Цена выпуска назначена на 56,5% от номинала. Основной выпуск был размещен в марте. Серия 006Р-05Р – это пятилетние облигации номинальным объемом 2 млрд руб. С учетом того, что в обращении находятся 11 дополнительных размещений, сейчас на рынке торгуются бумаги выпуска на 43,9 млрд руб.