Глава Газпромбанка: у банков есть резервы для инвестиций в экономику

Среди приоритетов Газпромбанка глава организации назвал поддержку научных разработок и их внедрение в промышленность. По его словам, банк сотрудничает более чем со 100 российскими университетами, развивает центры квантовых технологий, накопления энергии и биомедицины. Для полноценного финансирования инноваций, отметил Акимов, необходимы не только кредиты, но и инвестиции в капитал.