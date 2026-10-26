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Глава Газпромбанка: у банков есть резервы для инвестиций в экономику

Путин встретился с Акимовым в Кремле
Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Российская банковская система сохраняет устойчивость, а кредитные организации располагают резервами для дальнейшего финансирования экономики. Об этом заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что в 2025 г. российские банки профинансировали вложения в экономику на сумму от 50 трлн до 70 трлн руб.

В ходе встречи Путин назвал Газпромбанк одним из крупнейших финансовых учреждений России, входящим в топ-3 российских банков.

По словам Акимова, активы банка составляют 17,6 трлн руб., а капитал – 1,8 трлн руб. Прибыль организации за прошлый год достигла 130 млрд руб. Он сообщил, что около 95% кредитного портфеля приходится на крупных промышленных заемщиков из различных отраслей, включая машиностроение, химическое производство и сельское хозяйство. Банк также участвует в финансировании инфраструктурных проектов, объем вложений в это направление превысил 1 трлн руб.

Среди приоритетов Газпромбанка глава организации назвал поддержку научных разработок и их внедрение в промышленность. По его словам, банк сотрудничает более чем со 100 российскими университетами, развивает центры квантовых технологий, накопления энергии и биомедицины. Для полноценного финансирования инноваций, отметил Акимов, необходимы не только кредиты, но и инвестиции в капитал.

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Он также подчеркнул, что банк взаимодействует с Центробанком по вопросам оценки рисков, формирования резервов и разработки инструментов поддержки научно-технологических проектов.

Газпромбанк с 7 по 16 октября провел размещение 12-го дополнительного выпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд руб. Цена выпуска назначена на 56,5% от номинала. Основной выпуск был размещен в марте. Серия 006Р-05Р – это пятилетние облигации номинальным объемом 2 млрд руб. С учетом того, что в обращении находятся 11 дополнительных размещений, сейчас на рынке торгуются бумаги выпуска на 43,9 млрд руб.

25 августа «Газпром» закрыл книгу заявок по новому выпуску биржевых облигаций объемом 60 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 150 б. п., срок обращения – 3,5 года. Размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке.

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