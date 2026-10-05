Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,758+2,08%CHKZ15 650-2,49%GCHE3 767+2,95%IMOEX2 320,05+1,88%RTSI860,54+0,15%RGBI111,26+0,06%RGBITR764,48+0,16%
Главная / Инвестиции /

Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Газпромбанк с 7 по 16 октября проведет размещение 12-го дополнительного выпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд руб. Об этом говорится на ленте раскрытия информации.

Цена выпуска назначена на 56,5% от номинала.

Основной выпуск был размещен в марте. Серия 006Р-05Р – это пятилетние облигации номинальным объемом 2 млрд руб. С учетом того, что в обращении находятся 11 дополнительных размещений, сейчас на рынке торгуются бумаги выпуска на 43,9 млрд руб.

25 августа «Газпром» закрыл книгу заявок по новому выпуску биржевых облигаций объемом 60 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 150 б. п., срок обращения – 3,5 года. Размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке

Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её