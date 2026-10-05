Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей
Газпромбанк с 7 по 16 октября проведет размещение 12-го дополнительного выпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд руб. Об этом говорится на ленте раскрытия информации.
Цена выпуска назначена на 56,5% от номинала.
Основной выпуск был размещен в марте. Серия 006Р-05Р – это пятилетние облигации номинальным объемом 2 млрд руб. С учетом того, что в обращении находятся 11 дополнительных размещений, сейчас на рынке торгуются бумаги выпуска на 43,9 млрд руб.
Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.