Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей

Основной выпуск был размещен в марте. Серия 006Р-05Р – это пятилетние облигации номинальным объемом 2 млрд руб. С учетом того, что в обращении находятся 11 дополнительных размещений, сейчас на рынке торгуются бумаги выпуска на 43,9 млрд руб.