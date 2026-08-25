«Газпром» разместил рекордные облигации на 60 млрд рублей
«Газпром» закрыл книгу заявок по новому выпуску биржевых облигаций объемом 60 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 150 б.п., срок обращения – 3,5 года. Размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке, пообщил «Ведомостям» представитель «Газпромбанка».
Эмитент начал маркетинг 20 августа с ориентиром по спреду «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом «не менее 20 млрд руб.» Совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в три раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги. Структура спроса сбалансирована: 33% выпуска пришлось на заявки управляющих компаний, НПФ и страховых компаний, также весомый интерес проявили физические лица – клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания.
Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций «Газпрома», которые являются наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка. Технические расчеты запланированы на 28 августа. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.
21 октября 2025 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства.