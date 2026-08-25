«Газпром» разместил рекордные облигации на 60 млрд рублей

Эмитент начал маркетинг 20 августа с ориентиром по спреду «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом «не менее 20 млрд руб.» Совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в три раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги. Структура спроса сбалансирована: 33% выпуска пришлось на заявки управляющих компаний, НПФ и страховых компаний, также весомый интерес проявили физические лица – клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания.