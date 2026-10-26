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Главная / Политика /

Пашинян: Армении нужна ориентированная на государство оппозиция

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Армении должна сформироваться новая, независимая от властей оппозиция, ориентированная на интересы государства, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Он подчеркнул, что правительство не должно участвовать в создании таких политических сил.

По словам Пашиняна, результаты муниципальных выборов 25 октября, на которых правящая партия «Гражданский договор» получила в ряде общин более 80–90% голосов, вызывают у него обеспокоенность. Премьер заявил, что необходимо избежать впечатления авторитаризма и обеспечить общественный контроль над властью.

Глава правительства призвал к формированию оппозиции, которая будет подотчетна исключительно своим избирателям и гражданам страны. При этом он выступил против политических сил, которые, по его утверждению, контролируются из-за рубежа и занимаются шпионской деятельностью.

По предварительным данным ЦИК Армении, на выборах в советы старейшин 19 общин «Гражданский договор» получил наибольшее число голосов в 16, еще в двух – Гаваре и Горисе – лидировали блоки «Солидарность», в состав которых входит правящая партия. В Степанаване первое место заняла партия «Предприниматель», набравшая 41,54% голосов.

16 октября стало известно, что правительство Армении намерено национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну, основателю оппозиционной партии «Сильная Армения». Процедуру планируется завершить до 1 октября 2027 г. Собственникам обещают выплатить компенсацию по рыночной стоимости.

25 августа Пашинян обвинил оппозицию в попытках привлечь в Армению силы ОДКБ. В тот же день был задержан бывший президент страны и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере. Блок «Армения» назвал задержание своего лидера неправомерным.

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