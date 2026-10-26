Пашинян: Армении нужна ориентированная на государство оппозиция

В Армении должна сформироваться новая, независимая от властей оппозиция, ориентированная на интересы государства, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Он подчеркнул, что правительство не должно участвовать в создании таких политических сил.