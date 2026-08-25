Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, что оппозиция пытается ввести в республику войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает канал 1lurer.
«Миротворцы ОДКБ не войдут в Армению, потому что мир установлен. А самый надежный миротворец – это народ, в том числе народ Армении и народ Азербайджана. И в этом суть Четвёртой республики», – сказал он.
25 августа был задержан бывший президент страны и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере. В тот же день задержали близких соратников экс-президента и сына Кочаряна Седрака.
Блок «Армения» назвал задержание Кочаряна неправомерным и потакающим страхам одного человека. В блоке добавили, что намерены продолжать вести борьбу с навязыванием в стране определенных уступок.