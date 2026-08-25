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Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ

Анна Суслова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, что оппозиция пытается ввести в республику войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает канал 1lurer.

«Миротворцы ОДКБ не войдут в Армению, потому что мир установлен. А самый надежный миротворец – это народ, в том числе народ Армении и народ Азербайджана. И в этом суть Четвёртой республики», – сказал он.

25 августа был задержан бывший президент страны и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере. В тот же день задержали близких соратников экс-президента и сына Кочаряна Седрака.

Блок «Армения» назвал задержание Кочаряна неправомерным и потакающим страхам одного человека. В блоке добавили, что намерены продолжать вести борьбу с навязыванием в стране определенных уступок.

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