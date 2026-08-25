Блок «Армения» назвал задержание Кочаряна потаканием страху одного человека
Оппозиционный блок «Армения» заявил, что действия, предпринимаемые против лидера объединения и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его семьи, являются не правомерными процессами, а потаканием страхам одного человека, сообщил «Sputnik Армения».
«Бесполезно говорить с нами на языке шантажа, незаконных разбирательств и фиктивных преследований. Ни президента Кочаряна, ни его семью, ни нашу политическую команду невозможно заставить смириться с создавшейся ситуацией», – сказано в сообщении.
В блоке добавили, что намерены продолжить борьбу, чтобы противостоять всем уступкам, навязываемым стране, и подчеркнули, что «диктатура не вечна», а виновники данной «безнаказанности» будут привлечены к ответственности. В тексте также отмечено, что действующая власть намеренно усугубляет атмосферу в обществе.
25 августа Кочарян был задержан. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере как во время его президентства, так и после ухода с поста. В тот же день были задержаны шесть человек, среди которых сын Кочаряна Седрак. Следствие подозревает, что они могли быть в сговоре с лидером блока.