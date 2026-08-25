Блок «Армения» назвал задержание Кочаряна потаканием страху одного человека

25 августа Кочарян был задержан. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере как во время его президентства, так и после ухода с поста. В тот же день были задержаны шесть человек, среди которых сын Кочаряна Седрак. Следствие подозревает, что они могли быть в сговоре с лидером блока.