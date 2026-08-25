Что известно о задержании экс-президента Армении Роберта Кочаряна

В тот же день комитет сообщил о задержании шести человек, в том числе Кочаряна и его старшего сына Седрака. По данным ведомства, следствие получило сведения о том, что бывший президент по предварительному сговору с близкими ему лицами и с использованием служебного положения выводил из государственной собственности ряд ценных объектов и приобретал их по ценам существенно ниже рыночных.