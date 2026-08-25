Что известно о задержании экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Что известно о задержании экс-президента Армении Роберта КочарянаЕму вменяют получение взяток во время президентства
В Армении 25 августа задержали бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который возглавляет оппозиционный блок «Армения». На парламентских выборах в этом году политическая сила заняла третье место. Экс-президента подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере во время его президентства и после ухода с поста главы государства.
«Ведомости» собрали основную информацию о развитии дела экс-президента Армении.
ЦИК дала согласие на преследование Кочаряна
17 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении дала согласие на начало уголовного преследования Кочаряна. Решение было связано с расследованием сделок с недвижимостью, совершенных в 2004–2009 гг.
Адвокат экс-президента Арам Орбелян тогда заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает обвинения необоснованными. По словам защитника, расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г. Сторона защиты утверждает, что материалы дела не содержат оснований для предъявления претензий бывшему президенту.
Еще до решения ЦИК 14 июня правоохранительные органы не позволили Кочаряну вылететь из Армении через аэропорт «Звартноц». В офисе политика заявляли, что он собирался покинуть страну на три дня. Поездка носила частный характер и была запланирована заранее, но откладывалась из-за плотного предвыборного графика.
Кто такой Кочарян
Кочаряна задержали 25 августа
Утром 25 августа Кочаряна доставили для проведения следственных действий. Первоначально сообщалось, что экс-президента привезли в Службу национальной безопасности (СНБ) Армении. Руководитель его офиса Баграт Микоян позднее уточнил, что политика доставили в Антикоррупционный комитет.
В тот же день комитет сообщил о задержании шести человек, в том числе Кочаряна и его старшего сына Седрака. По данным ведомства, следствие получило сведения о том, что бывший президент по предварительному сговору с близкими ему лицами и с использованием служебного положения выводил из государственной собственности ряд ценных объектов и приобретал их по ценам существенно ниже рыночных.
Какие обвинения предъявлены экс-президенту
Генпрокуратура Армении сообщила, что публичное уголовное преследование Кочаряна было начато 24 августа. Ему вменяются преступления по трем статьям: злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток в особо крупном размере и отмывание денег в особо крупном размере.
В рамках того же дела уголовное преследование начато еще в отношении девяти человек. Среди них сын Кочаряна, бывший министр обороны Армении, экс-премьер страны и бывший мэр Еревана.
По версии прокуратуры, в период президентства Кочаряна в 1998–2008 гг. государственные земельные участки и недвижимость передавались связанным с ним физическим и юридическим лицам на выгодных условиях, в том числе по ценам существенно ниже рыночных и без проведения публичных торгов. Среди фигурирующих в деле объектов – земельные участки в Ереване, санаторий «Капутак Севан» и имущество детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по теннису.
Что известно об эпизодах со взятками
Отдельные эпизоды дела касаются предполагаемого получения Кочаряном взяток в особо крупном размере. По версии Генпрокуратуры, в одном случае экс-президент фактически получил 56 объектов недвижимости общей стоимостью около 2,6 млрд драмов (604,5 млн руб).
Следствие связывает этот эпизод с передачей частной компании земельных участков в Ереване. Как утверждает прокуратура, после завершения строительных работ в период с 2011 по 2017 г. Кочаряну фактически были переданы находившиеся там объекты недвижимости.
Еще один эпизод касается компании «Тойота Ереван». По версии прокуратуры, на имя сына Кочаряна были оформлены 30% компании в качестве взятки за содействие в ее деятельности. Следствие считает, что взамен экс-президент обеспечил возможность приобретения компанией государственной земли по стоимости существенно ниже рыночной.
Сам Кочарян ранее отвергал претензии следствия. Его защита настаивает, что бывший президент не имеет отношения к расследуемым сделкам, а оснований для предъявленных ему обвинений нет.