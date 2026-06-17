ЦИК Армении одобрил расследование против Кочаряна

По словам защитника, решение ЦИК связано с расследованием, касающимся сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 г. Орбелян заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает выдвинутые обвинения необоснованными. Адвокат также уточнил, что расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г.