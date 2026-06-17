ЦИК Армении одобрил расследование против Кочаряна
Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на начало уголовного преследования в отношении бывшего президента страны и руководителя блока «Армения» Роберта Кочаряна. Об этом журналистам сообщил его адвокат Арам Орбелян, передает «Sputnik Армения».
По словам защитника, решение ЦИК связано с расследованием, касающимся сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 г. Орбелян заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает выдвинутые обвинения необоснованными. Адвокат также уточнил, что расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г.
Защита утверждает, что в материалах дела отсутствуют основания для предъявления претензий бывшему главе государства. Орбелян обратил внимание на то, что в рамках подобных расследований в последнее время нередко фигурируют дополнительные обвинения в отмывании денег.
14 июня News.am сообщил, что представители правоохранительных органов в аэропорту «Звартноц» воспрепятствовали вылету Кочаряна, не позволив ему покинуть территорию республики. В офисе экс-президента ранее сообщили, что Кочарян планировал выехать из Армении на три дня. Отмечалось, что визит носит частный характер, был запланирован давно и отложен из-за плотного предвыборного графика.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. 14 июня Центральная избирательная комиссия обнародовала их итоги: победу одержала правящая партия «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна, набравшая 726 818 голосов, что составляет 49,746%. На втором месте оказался блок «Сильная Армения» с результатом 23,27% (340 006 голосов). Третью строчку занимает блок «Армения» Кочаряна с 9,92% (144 983 голоса).