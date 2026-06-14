Силовики не позволили экс-президенту Армении Кочаряну вылететь из страны

В тот же день шесть оппозиционных сил Армении объявили парламентские выборы нелегитимными. Они выпустили совместное заявление. Как отметил представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян, подписавшие документ силы считают, что результаты голосования не могут стать основой для создания законной и пользующейся доверием народа власти.