Силовики не позволили экс-президенту Армении Кочаряну вылететь из страны
Представители правоохранительных органов в аэропорту Звартноц воспрепятствовали вылету второго президента Армении Роберта Кочаряна, не позволив ему покинуть территорию республики. Об этом сообщает News.am.
В офисе экс-президента ранее сообщили, что Кочарян планировал выехать из Армении на три дня. Отмечалось, что визит носит частный характер, был запланирован давно и отложен из-за плотного предвыборного графика.
«Мы никогда заранее не предоставляли информацию о многочисленных прежних визитах президента – из-за их частного характера. Однако, учитывая недавно распространяемую властями ложную информацию о визитах представителей оппозиции, считаем необходимым уберечь общественность от ожидаемой порции властной лжи», – говорилось в заявлении офиса Кочаряна. Причины действий силовиков не уточняются.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка составила почти 59%, или 1,47 миллиона граждан.
14 июня Центральная избирательная комиссия обнародовала их итоги: победу одержала правящая партия «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна, набравшая 726 818 голосов, что составляет 49,746%. На втором месте оказался блок «Сильная Армения» с результатом 23,27% (340 006 голосов). Третью строчку занимает блок «Армения» Кочаряна с 9,92% (144 983 голоса).
В тот же день шесть оппозиционных сил Армении объявили парламентские выборы нелегитимными. Они выпустили совместное заявление. Как отметил представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян, подписавшие документ силы считают, что результаты голосования не могут стать основой для создания законной и пользующейся доверием народа власти.