ЦИК: партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

ЦИК: партия Пашиняна победила на парламентских выборах в АрменииОна сможет самостоятельно сформировать правительство страны
Лидером голосования на парламентских выборах в Армении стала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Об этом сообщает News.am после завершения подсчета голосов Центральной избирательной комиссией Армении. Партия получила 726 818 голосов, что составляет 49,7456%. Обработаны результаты со всех 2005 избирательных участков.
На втором месте с результатом 23,27% (340 006 голосов) расположился блок «Сильная Армения». Третью строчку занимает блок «Армения», набравший 9,92% (144 983 голоса). Четвертое место – у партии «Процветающая Армения», которая получила 3,9% (58 287 голосов). Пятерку лидеров замыкает партия «Крылья Единства» с 2,29% (33 537 голосов).
После победы партия Пашиняна единолично сформирует правительство. По законам Армении, партия или блок, победивший на выборах, получает право сформировать правительство, если у него не менее 52% мест в парламенте. Если победившая партия набрала меньше 52% (как «Гражданский договор» — почти 50%), то ей автоматически добавляют недостающие мандаты, чтобы довести ее долю до 52%. Это делается для того, чтобы у партии-победителя было стабильное большинство.
Окончательные итоги выборов будут утверждены ЦИК после возможного рассмотрения жалоб и обращений. Ранее суд отклонил иски оппозиционных партий, требовавших признать недействительным решение ЦИК об аннулировании голосов на двух избирательных участках.
11 июня Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты парламентского голосования на двух избирательных участках – в Агараке (Сюникская область) и в столичном районе Нубарашен. Недействительными признаны результаты голосования на избирательном участке № 12/13, расположенном в городе Арташат. Выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан.