ЦИК: партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

После победы партия Пашиняна единолично сформирует правительство. По законам Армении, партия или блок, победивший на выборах, получает право сформировать правительство, если у него не менее 52% мест в парламенте. Если победившая партия набрала меньше 52% (как «Гражданский договор» — почти 50%), то ей автоматически добавляют недостающие мандаты, чтобы довести ее долю до 52%. Это делается для того, чтобы у партии-победителя было стабильное большинство.