Суд в Армении утвердил аннулирование голосов ЦИК на двух участках

«Административный суд отклонил два иска партии «Процветающая Армения» против Центральной избирательной комиссии (ЦИК), судья Артур Авакян зафиксировал нарушение и необходимость назначения переголосования. Именно поэтому мы призываем всех собраться 14 июня в 17:30 (16:30 мск) у здания ЦИК, где будут подведены итоги выборов», – написала Тононян.