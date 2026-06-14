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Суд в Армении утвердил аннулирование голосов ЦИК на двух участках

Ведомости

Апелляционный суд Армении отклонил иски партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Оппозиционеры требовали признать недействительным решение ЦИК об аннулировании итогов голосования на двух избирательных участках. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тононян в Facebook (принадлежит Meta, признан экстремистским на территории РФ).

«Административный суд отклонил два иска партии «Процветающая Армения» против Центральной избирательной комиссии (ЦИК), судья Артур Авакян зафиксировал нарушение и необходимость назначения переголосования. Именно поэтому мы призываем всех собраться 14 июня в 17:30 (16:30 мск) у здания ЦИК, где будут подведены итоги выборов», – написала Тононян.

Пресс-секретарь «Процветающей Армении» также призвала всех партнеров по оппозиции, представителей общественно-политических сил, всех активных и неравнодушных граждан объединиться в борьбе за справедливость.

Блок экс-президента Кочаряна оспорит итоги парламентских выборов в Армении

Политика / Международные новости

9 июня Центральная избирательная комиссия республики получила заявки на пересчет итогов голосования на 555 избирательных участках по результатам парламентских выборов. Обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения».

11 июня Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты парламентского голосования на двух избирательных участках – в Агараке (Сюникская область) и в столичном районе Нубарашен.

Выборы в Армении прошли 7 июня, победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Итоговая явка составила почти 59%.

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