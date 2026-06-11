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ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты парламентского голосования на двух избирательных участках. Об этом объявил глава ЦИК Ваагн Овакимян, передает «Sputnik Армения».

Результаты признаны недействительномы на участках в Агараке (Сюникская область) и в столичном районе Нубарашен.

Выборы в Армении прошли 7 июня, победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Итоговая явка составила почти 59%.

9 июня ЦИК республики получил заявления о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках по итогам парламентских выборов. Обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения».

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