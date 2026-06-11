ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках

9 июня ЦИК республики получил заявления о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках по итогам парламентских выборов. Обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения».