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В Армении три партии потребовали пересчитать голоса на 555 участках

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Армении получила заявления о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил News.am.

Как сообщили в ЦИК, соответствующие обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения».

Сейчас территориальные избирательные комиссии занимаются обобщением поступивших заявлений. После завершения этой процедуры на официальном сайте Центризбиркома будет опубликован перечень участков, результаты голосования на которых подлежат пересчету.

Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян сообщил 9 июня, что оппозиция планирует обжаловать результаты парламентских выборов в Конституционном суде.

Согласно предварительным данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. Блок «Сильная Армения» получил 23,29%, блок «Армения» – 9,94%, а партия «Процветающая Армения» – 4%.

Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна получила меньше 50% голосов

Политика / Международные новости

8 июня блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» заявил, что оспорит итоги прошедших в республике парламентских выборов. По его утверждению, выборы проходили в условиях «повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и нарушений».

Выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна.

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