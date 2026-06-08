Блок экс-президента Кочаряна оспорит итоги парламентских выборов в Армении
Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» оспорит итоги прошедших в республике парламентских выборов. Это следует из заявления политика.
«Мы собираемся оспорить результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю», – говорится в сообщении (цитата по News.am).
По его утверждению, выборы проходили в условиях «повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и нарушений».
Выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Второе место занял блок партий «Сильная Армения» с 23,29%, третье – блок партий «Армения» с 9,94%.
Миссия наблюдателей от СНГ не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. В то же время как международные наблюдатели ОБСЕ указали, что выборы в Армении сопровождались уголовным преследованием представителей оппозиции и другими факторами, которые повлияли на равенство условий предвыборной борьбы.