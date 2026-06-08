ОБСЕ заявила о давлении на оппозицию во время парламентских выборов в Армении

ОБСЕ заявила о давлении на оппозицию во время парламентских выборов в АрменииО многочисленных нарушениях во время голосования ранее заявил МИД России
Международные наблюдатели ОБСЕ заявили, что парламентские выборы в Армении сопровождались уголовным преследованием представителей оппозиции и другими факторами, которые повлияли на равенство условий предвыборной борьбы. Об этом говорится в предварительном заключении миссии наблюдателей по итогам выборов.
По оценке ОБСЕ, предвыборная кампания носила конфронтационный характер и сопровождалась обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях. В результате против оппозиционных кандидатов и активистов были возбуждены многочисленные уголовные дела, что привело к снижению активности части сторонников оппозиции.
В организации также отметили, что давление на сотрудников государственного сектора с целью участия в мероприятиях правящей партии, а также недавно введенные социально-экономические меры вызвали вопросы относительно равенства возможностей участников кампании.
Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Дамьен Коттье заявил, что выборы проходили в условиях «прямого иностранного вмешательства». ОБСЕ также указала на высокий уровень поляризации медиасреды, распространение дезинформации и использование некоторыми участниками кампании ложного и созданного с помощью искусственного интеллекта контента.
При этом наблюдатели подчеркнули, что сам процесс голосования был организован профессионально. Избирательная администрация, по их оценке, эффективно справилась с подготовкой выборов и пользовалась доверием участников процесса, а день голосования на большинстве посещенных участков был оценен положительно. Несмотря на выявленные проблемы, наблюдатели пришли к выводу, что выборы предоставили гражданам Армении «реальную возможность выбора между политическими альтернативами» в рамках конкурентного избирательного процесса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении сопровождались серьезными нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию.
Выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка достигла почти 59%, или 1,47 млн человек. Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. По данным ЦИК республики, по результатам голосования распределение мандатов в парламенте будет выглядеть следующим образом: «Гражданский договор» – 64 мандата, блок «Сильная Армения» – 29 мандатов, блок «Армения» – 12 мандатов.