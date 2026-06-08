ОБСЕ заявила о давлении на оппозицию во время парламентских выборов в Армении

При этом наблюдатели подчеркнули, что сам процесс голосования был организован профессионально. Избирательная администрация, по их оценке, эффективно справилась с подготовкой выборов и пользовалась доверием участников процесса, а день голосования на большинстве посещенных участков был оценен положительно. Несмотря на выявленные проблемы, наблюдатели пришли к выводу, что выборы предоставили гражданам Армении «реальную возможность выбора между политическими альтернативами» в рамках конкурентного избирательного процесса.