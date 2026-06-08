«Процветающей Армении» не хватило 0,004% для прохода в парламент
Партия «Процветающая Армения» не прошла в национальное собрание республики – для этого ей не хватило 0,004% голосов. Это следует из данных ЦИК страны, передает News.am.
Согласно результатам голосования, распределение мандатов в парламенте будет выглядеть следующим образом:
«Гражданский договор» – 64 мандата,
блок «Сильная Армения» – 29 мандатов,
блок «Армения» – 12 мандатов.
Правящая партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство и будет избирать премьера Армении.