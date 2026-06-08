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«Процветающей Армении» не хватило 0,004% для прохода в парламент

Ведомости

Партия «Процветающая Армения» не прошла в национальное собрание республики – для этого ей не хватило 0,004% голосов. Это следует из данных ЦИК страны, передает News.am.

Согласно результатам голосования, распределение мандатов в парламенте будет выглядеть следующим образом:

  • «Гражданский договор» – 64 мандата,

  • блок «Сильная Армения» – 29 мандатов,

  • блок «Армения» – 12 мандатов.

Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна получила меньше 50% голосов

Политика / Международные новости

Правящая партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство и будет избирать премьера Армении.

Выборы в Армении прошли 7 июня. Итоговая явка достигла почти 59%, или 1,47 млн граждан. Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении.

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