ЦИК РФ указал на голосование больших групп военных на выборах в Армении

Выборы в Армении прошли 7 июня. Итоговая явка достигла почти 59%, или 1,47 млн граждан. После подсчета 100% голосов правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна лидирует с 49,81%. Второе место за блоком партий «Сильная Армения» с 23,29%, третье – блок партий «Армения» с 9,94%. 8 июня глава миссии наблюдателей СНГ, заместитель генсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия наблюдателей от СНГ не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении.