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ЦИК РФ указал на голосование больших групп военных на выборах в Армении

Ведомости

На парламентских выборах в Армении голосовали большие группы военных. Проконтролировать такое голосование трудно, заявила член ЦИК РФ Людмила Маркина, входившая в группу наблюдателей миссии Содружества независимых государств (СНГ).

«Обращали, конечно, внимание на организацию голосования больших групп военнослужащих на ряде избирательных участков... Проконтролировать каким-то образом этот процесс достаточно сложно», – отметила она на брифинге наблюдателей (цитата по «РИА Новости»).

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Политика / Международные новости

Маркина подчеркнула, что данные о военных закрытые, но вопрос «достаточно щепетильный» и может вызывать некоторые сомнения насчет соблюдения всех процедур голосования.

Выборы в Армении прошли 7 июня. Итоговая явка достигла почти 59%, или 1,47 млн граждан. После подсчета 100% голосов правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна лидирует с 49,81%. Второе место за блоком партий «Сильная Армения» с 23,29%, третье – блок партий «Армения» с 9,94%. 8 июня глава миссии наблюдателей СНГ, заместитель генсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия наблюдателей от СНГ не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении.

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