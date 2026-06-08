Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна получила меньше 50% голосов

Кандидат в премьер-министры от партии «Крылья единства» Арман Татоян раскритиковал заявление действующего премьера. По его мнению, оно является неконституционным, выходит за рамки полномочий премьер-министра и может являться «явным незаконным воздействием» на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов.