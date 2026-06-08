Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна получила меньше 50% голосов

Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна получила меньше 50% голосовЦИК обработал 100% бюллетеней
7 июня в Армении прошли парламентские выборы. По итогам голосования в стране будет сформировано новое правительство. Правящая партия Никола Пашиняна лидирует с результатом чуть меньше 50% голосов. На данный момент подведены итоги голосования на 2005 избирательных участках, число участников голосования составило 1 млн 476 916 человек. Подсчет голосов завершен.
«Ведомости» собрали главное, что известно о выборах в Армении.
Результаты голосования
К 9:00 мск 8 июня было обработано 100% бюллетеней.
Лидирует с результатом 49,81% (727 160 голосов) правящая партия «Гражданский договор».
Второе место занимает блок партий «Сильная Армения» с 23,29% (340 062 голосов).
Третье место – блок партий «Армения» с 9,94% (145 097 голосов).
Четвертое место – партия «Процветающая Армения», набравшая 3,99% (58 368 голосов). Она не проходит в парламент.
Пятое место за партией «Крылья единства» с 2,3% (33 618 голосов).
Пашинян объявил о победе
Премьер Пашинян объявил о победе своей партии после обработки только 10% бюллетеней. Он объявил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.
Председатель блока «Светлая Армения» Эдмон Марукян тогда указал, что подсчитано только 10% голосов, а Пашинян уже проводит пресс-конференцию и объявляет о своей победе и самостоятельном формировании правительства.
Кандидат в премьер-министры от партии «Крылья единства» Арман Татоян раскритиковал заявление действующего премьера. По его мнению, оно является неконституционным, выходит за рамки полномочий премьер-министра и может являться «явным незаконным воздействием» на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что до подведения итогов выборов слова Пашиняна о победе – это давление на ЦИК и узурпация власти.
Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян назвал действия властей против оппозиции – «спецоперацией». По его мнению, Пашинян не получит той победы, которой хотел.
Кто может пройти в парламент
В новом созыве национального собрания Армении, в случае преодоления правящей партией показателя в 50% голосов, будут представлены три фракции – «Гражданский договор», «Сильная Армения» и «Армения».
Выборы завершились в 20:00 по местному времени (19:00 мск) 7 июня. Итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. По всей стране было открыто 2005 избирательных участков.
- В выборах приняли участие 17 политических партий и два избирательных блока. Основная борьба развернулась между правящей партией «Гражданский договор» и пророссийскими оппозиционными блоками «Армения» и «Сильная Армения».