Как прошли выборы в Армении

Как прошли выборы в АрменииПоляризацию избирателей вызвала внешняя политика правительства
В Армении 7 июня с высокой явкой (49% к 17.00 – столько же, сколько за весь день голосования в 2021 г., в итоге – 58,97%) завершились парламентские выборы, в результате которых должно быть сформировано новое правительство страны. Всего в нем участвовало 17 политических партий и два избирательных блока. Согласно законодательству, 107 депутатов однопалатного Национального собрания избираются по пропорциональной системе, проходной барьер для партий – 4%, для блоков – 8%. Основная борьба развернулась между правящей партией «Гражданский договор» и пророссийскими оппозиционными блоками «Армения» и «Сильная Армения». Главными вопросами предвыборной кампании были отношения Армении со своими соседями, Россией и перспективы продолжения членства страны в ЕАЭС.
На момент сдачи материала итоги выборов не были объявлены. Последний опрос Gallup International Association в начале июня показывал, что за «Гражданский договор» готовы проголосовать 32,4% избирателей, за блок «Сильная Армения» Карапетяна – 16,4%, а блок «Армения» Кочаряна – 15,2%. Вне зависимости от исхода выборов работа на Южном Кавказе – это «игра вдолгую», с учетом сложного переплетения интересов разных стран в регионе, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к российском властям.
Политическим дебютантом стал созданный в декабре 2025 г. российско-армянским предпринимателем Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения». Сама политическая карьера бизнесмена началась летом того же года, после того как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь в ее конфликте с армянскими властями и был помещен под домашний арест. В ходе кампании этот блок обещал привлечь в страну инвестиции, а во внешней политике – добиться освобождения из азербайджанских тюрем армянских пленных, возвращения карабахских беженцев в свои дома, а также улучшить российско-армянские отношения. Примерно с такой же платформой выступил и блок «Сильная Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.
Для Пашиняна это третьи парламентские выборы с 2018 г. За это время Армения успела потерпеть поражение во второй карабахской войне с Азербайджаном в 2020 г., окончательно потерять контроль над остатками Нагорного Карабаха в 2023 г., а затем заключить предварительное мирное соглашение с Баку при посредничестве президента США Дональда Трампа в августе 2025 г. Пашинян в ходе своей кампании акцентировал внимание на «завоевании суверенитета» Армении после достижения политического соглашения с Азербайджаном и перспективах интеграции в Евросоюз. Оппоненты Пашиняна критиковали Пашиняна за чрезмерную, с их точки зрения, уступчивость Азербайджану и Турции, подозревая его в симпатиях к той стороне.
Кроме того, нынешние выборы прошли на фоне обострения российско-армянских отношений после состоявшегося в мае в Ереване масштабного саммита Евросоюз – Армения, где прозвучали антироссийские заявления президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре после этого на импорт армянских товаров, от некоторых сортов коньяка до цветов и фруктов, Роспотребнадзор наложил временные ограничения. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что членство Армении в ЕАЭС не совместимо с вступлением в ЕС, и призывали провести по этому поводу референдум.
И хотя на протяжении всей кампании «Гражданский договор» отрицал факт охлаждения российско-армянских отношений, в день голосования министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян признал необходимость оздоровления контактов Еревана с Москвой после выборов. А Пашинян обещал совершит свой первый визит в российскую столицу после предполагаемой победы.
Предыдущие выборы в Армении произошли досрочно в 2021 г. на фоне тяжелого политического кризиса в стране, вызванного поражением в войне с Азербайджаном. Тем не менее партии Пашиняна удалось набрать 54% голосов и сформировать однопартийное правительство.
В ходе этой кампании, заметил эксперт, правящая партия пыталась обеспечить победу любой ценой за счет обострения конфликта с Россией, полагает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Пророссийский избиратель не является основным электоратом Пашиняна, тем не менее после выборов Ереван, вероятно, попытается нормализовать отношения с государствами – членами ЕАЭС, поскольку страна еще институционально не готова к выходу из организации в пользу ЕС, говорит эксперт.
По словам Притчина, Пашинян продвигает в обществе образ европейского будущего, чтобы привлечь на свою сторону новых избирателей. Если он удержится у власти, то будет запущена «репрессивная машина против оппозиции, поскольку на выборах она продемонстрировала способность наравне конкурировать с правящей партией», добавил эксперт. Кроме того, Пашинян может продолжить борьбу с церковью как с независимым институтом.
Армянское общество теоретически готово к конфронтационному развитию ситуации, полагает политолог Артур Атаев. Он уверен, что ни одна из ведущих партий не станет блокироваться с другими из-за высокого накала страстей и серьезной поляризации страны.