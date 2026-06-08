Как прошли выборы в Армении

Для Пашиняна это третьи парламентские выборы с 2018 г. За это время Армения успела потерпеть поражение во второй карабахской войне с Азербайджаном в 2020 г., окончательно потерять контроль над остатками Нагорного Карабаха в 2023 г., а затем заключить предварительное мирное соглашение с Баку при посредничестве президента США Дональда Трампа в августе 2025 г. Пашинян в ходе своей кампании акцентировал внимание на «завоевании суверенитета» Армении после достижения политического соглашения с Азербайджаном и перспективах интеграции в Евросоюз. Оппоненты Пашиняна критиковали Пашиняна за чрезмерную, с их точки зрения, уступчивость Азербайджану и Турции, подозревая его в симпатиях к той стороне.