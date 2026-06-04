Разрыв с Россией угрожает Армении потерей до 25% экономики

Разрыв с Россией угрожает Армении потерей до 25% экономикиПоворот Еревана к Западу может привести к спаду инвестиций и взаимной торговли
- Экономический бум в Армении
- Братское плечо: пик торговли 2022–2024 гг.
- Тесные связи: асимметричная зависимость
- Европейский курс Еревана
- Возможные потери от разрыва
- Экспертные оценки последствий
В преддверии парламентских выборов у Армении наметилась напряженность в отношениях с Россией. Правительство Никола Пашиняна с 2024 г. заигрывает с идеей членства в Евросоюзе (ЕС). Но одновременно Ереван успешно пользуется преимуществами членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которые за последние 11 лет помогли увеличить экономику на 70%, а внешнюю торговлю − в 2,5 раза.
Экономический бум
Разрушение Советского Союза нанесло существенный ущерб экономическому положению Республики Армении. Страна к середине 1990-х гг. потеряла больше половины экономики. А доля экспорта товаров и услуг в ВВП снизилась к 1998 г. в 2 раза до 19%. Восстановление России способствовало укреплению и армянской экономики. Уже к 2004 г. ей по объемам удалось вернуться к советскому уровню.
Новым драйвером роста стало участие Армении в ЕАЭС с начала 2015 г. Страна обеспечила себе снабжение относительно дешевым газом и сбыт собственной продукции на российском рынке. Это помогло к 2019 г. увеличить реальный ВВП по ППС на 25%.
Россия укрепилась в качестве главного торгового партнера республики. Она поставляет на рынок Армении природный газ, нефтепродукты, металлы, пшеницу, продукты питания. В то же время армянская продукция пищевой промышленности и сельского хозяйства (коньяк и безалкогольные напитки, овощи, фрукты, рыба, молочная продукция) во многом ориентирована на российский рынок.
Товарооборот между двумя странами в 2014–2021 гг. вырос почти в 2 раза (с $1,37 млрд до $2,58 млрд). Доля России во внешнеторговом обороте Армении поднялась с 24% в 2014 г. до 31% в 2021 г.
Общий объем экономики Армении, измеренный по ППС, продолжил свой рост и накануне пандемии COVID-19 вырос вдвое по сравнению с уровнем 1990 г. Но настоящий экономический бум начался с 2022 г.
Братское плечо
С начала 2022 г. Армения стала выступать как логистический хаб, финансовый посредник и один из каналов параллельного импорта некоторых товаров, отмечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. В 2022 г. торговля между странами снова удвоилась до $5,1 млрд, а по итогам 2024 г. достигла рекордного значения – $12,6 млрд, согласно данным Армстата.
Из них экспорт в Россию составил $3,2 млрд, а импорт из нее – $9,4 млрд. Армения стала крупным хабом сквозной торговли машинами и оборудования, отмечает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. К 2023 г. экспорт техники из Армении в Россию вырос в 33 раза по сравнению с 2021 г. – с $53 млн до $1,7 млрд, оценивает Пылин.
Впрочем, аномальный прирост торговли изначально был временной ситуацией. В прошлом году наметилась обратная тенденция: товарооборот между Россией и Арменией упал в 1,6 раза – с $12,6 млрд до $7,8 млрд. В частности, экспорт в Россию сократился на 7%, а импорт из России в Армению – в 2 раза, с $9,4 млрд до $4,9 млрд.
Снижение связано с резким сокращением реэкспорта, отмечает аналитик Центра средиземноморских исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
Тесные связи
Зависимость России и Армении друг от друга асимметрична в силу размеров стран, отмечает Фиранчук. Номинальный ВВП России почти в 90 раз больше армянского ($2566 млрд против $29 млрд соответственно). Для России Армения остается небольшим торговым партнером, давшим в 2025 г. около 1,1% российского импорта и 1,2% российского экспорта. Для Армении же ситуация обратная. Доля импорта из России составляет 37%, а экспорта – 35%.
Экономика Армении исторически сильно зависит от внешних связей с Россией, указывает Пылин. Причем такая зависимость отмечается по трем основным каналам: торговому, инвестиционному и миграционному.
В Армении на конец первого полугодия 2025 г. было реализовано 22 российских инвестпроекта на $4,3 млрд, следует из данных Евразийского банка развития. Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций из стран ЕАЭС в Армении вырос с 2021 г. на $2 млрд и достиг $4,9 млрд.
Иностранный турпоток в Армению удвоился за последние 10 лет. В 2015 г. он был 1,2 млн человек, а в 2023–2025 гг. – по 2,2–2,3 млн, согласно данным Армстата. Большая часть прироста пришлась на Россию, туристов из которой стало больше на 0,7 млн – 0,99 млн в 2025 г. против 0,29 млн в 2016 г. Россиян теперь среди туристов 41%, хотя в 2016 г. их доля была 23%. Из $2,7 млрд, заработанных армянами на внешнем туризме в 2025 г., на россиян пришлось около $1,1 млрд.
Россия также лидер по объемам денежных переводов в Армению из-за границы. Их приток составил $3,9 млрд по итогам 2025 г., или 65% от общего объема.
Отдельную роль в укреплении российско-армянских связей играют релоканты из России, отмечает Мелоян. За 2021–2025 гг. население республики выросло на 136 000 человек (на 4,6%), в основном за счет переселенцев из Нагорного Карабаха и выходцев из России, говорит эксперт.
Россия традиционно остается главным направлением миграции и из Армении. Свыше 80% всех миграционных потоков связано с Россией, говорит Мелоян. Участие Армении в ЕАЭС позволяет гражданам работать в России без оформления патентов или квот.
Европейский курс
Прозападная часть армянских элит активизировалась после сдачи контроля над Нагорным Карабахом в 2023 г. В марте 2024 г. Ереван впервые заявил о намерении вступить в ЕС, а через год в республике приняли закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Москва неоднократно заявляла, что членство в Евросоюзе и ЕАЭС несовместимо, и предлагала определиться.
В Армении заявили, что «разводиться» не намерены, а хотят совмещать и только потом делать выбор. В начале апреля Пашиняна принимали в Кремле. Уже через месяц в Армении прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества. В Ереван прибыли генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский.
На это отреагировали российские политики. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия поставляет газ Армении «себе в ущерб» по цене $178 за 1000 куб. м, что почти в 4 раза дешевле европейской цены ($633), а взамен получает непорядочность.
По итогам заседания Высшего евразийского экономического совета в конце мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление о возможных последствиях приостановления членства Армении в союзе, а также поручили к декабрю 2026 г. оценить риски для экономической безопасности государств-членов и призвали Ереван провести общенациональный референдум о дальнейшем пребывании в ЕАЭС или вступлении в ЕС.
Пашинян заявил, что выбор между ЕАЭС и ЕС чисто теоретический. У Армении нет возможности быстро диверсифицировать свои экспортные потоки, отмечает Мелоян. Выход на европейский рынок требует модернизации стандартов производства, и республика находится лишь в начале пути.
Возможные потери
Армения из-за сближения с ЕС может недополучить $6 млрд из-за снижения товарооборота с Россией, предупреждал в июне 2025 г. вице-премьер России Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям». В конце мая Москва ввела ограничения на поставки цветов, ввоз и оборот алкогольной продукции из Армении, а МИД России предупредил Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов.
Ущерб для России от вводимых ею мер не столь чувствительный, отмечает Мелоян. В случае же затяжного кризиса армянскому бизнесу с наступлением «оттепели» будет крайне сложно вернуть себе прежние позиции на российском рынке.
При необходимости Россия может пойти и на более жесткие меры, которые затронут пересмотр цены на газ и повышение комиссии за денежные переводы в Армению, считает Мелоян. У подхода есть и обратная сторона медали: принимаемые меры способны подтолкнуть СНГ встать на путь ускоренной диверсификации экономических связей, говорит эксперт.
Потери Армении только от сокращения торговли с Россией в результате разрыва могут составить порядка 3,7% ВВП, или около $0,9 млрд, оценивает ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Владимир Седалищев. При этом совокупный экспорт Армении упадет на 10% (или на $1,5 млрд), а импорт − на 5% ($0,8 млрд). «Это большая величина для небольшой экономики, особенно с учетом того, что в расчет включен только торговый канал, без учета трансфертов, миграции, финансовых потоков и возможных вторичных эффектов», − уточняет эксперт. Для России эффект будет несопоставимо меньше: едва 0,03% ВВП (около $0,5 млрд в год).
Часть выпадающей торговли с Россией Армения может попытаться компенсировать за счет торговли с другими странами, но на это потребуется время. «В любом случае шок от полного или частичного разрыва экономических связей с Россией может быть достаточно тяжелым для экономики Армении. Перестроение и адаптация могут потребовать 5–10 лет», − отмечает Пылин. Он считает, что один только товарооборот может упасть на треть, что будет соответствовать $2,5 млрд (около 8–9% ВВП Армении).
При жестком сценарии потенциальные потери Армении от разрыва экономических связей с Россией и ЕАЭС оцениваются от $5 млрд до $7 млрд, говорит Мелоян. Базовый сценарий эксперт оценивает в $3–5 млрд.
Совокупный вклад России в экономику Армении в 2021 г. был около $1,7 млрд, а в 2025 г. вырос до $7,2 млрд, подсчитали «Ведомости». Это эквивалентно 25% ВВП (ранее было 12%). Сюда входит экспорт товаров из Армении в Россию ($3 млрд), чистые денежные переводы из России ($3,1 млрд), поступления от российских туристов ($1,1 млрд). Выход Армении из ЕАЭС вряд ли приведет к обнулению этих величин, но даже откат к досанкционным объемам сотрудничества будет крайне болезненным.
«Важно не попасть в народ Армении, который в основной массе остается пророссийским», − подчеркнул Мелоян.