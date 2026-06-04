Разрыв с Россией угрожает Армении потерей до 25% экономики

Иностранный турпоток в Армению удвоился за последние 10 лет. В 2015 г. он был 1,2 млн человек, а в 2023–2025 гг. – по 2,2–2,3 млн, согласно данным Армстата. Большая часть прироста пришлась на Россию, туристов из которой стало больше на 0,7 млн – 0,99 млн в 2025 г. против 0,29 млн в 2016 г. Россиян теперь среди туристов 41%, хотя в 2016 г. их доля была 23%. Из $2,7 млрд, заработанных армянами на внешнем туризме в 2025 г., на россиян пришлось около $1,1 млрд.