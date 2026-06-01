RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 565,61-0,71%RGBITR783,58+0,18%
Главная / Политика /

Эксперты оценили, чем грозит разрыв ЕАЭС и Армении из-за ее курса на Евросоюз

Потенциальные последствия сильнее ударят по экономике закавказской республики
Илья Лакстыгал
Пока речи о полном выходе Армении из ЕАЭС не идет, но дальнейшее ее сближение с ЕС порождает новые вопросы
Пока речи о полном выходе Армении из ЕАЭС не идет, но дальнейшее ее сближение с ЕС порождает новые вопросы / Александр Патрин / ТАСС

Четыре из пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия – к декабрю 2026 г. оценят возможные последствия и риски для сообщества в случае приостановки членства в нем Армении. Это следует из совместного заявления по итогам заседания Высшего Евразийского совета в Астане 29 мая.

Лидеры этих стран также призвали Ереван провести референдум и определиться: оставаться ли в ЕАЭС или продолжать курс на вступление в Евросоюз. Власти Армении, хотя и заявляют о своем стремлении сблизиться с ЕС, говорят, что вопроса о выходе из ЕАЭС в их повестке нет (а другого механизма нет). Исходя из структуры, разделения труда и товарных потоков в ЕАЭС можно сказать, что союз больше нужен Армении, чем она – интеграционному объединению, говорит завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

У Армении с другими странами ЕАЭС, прежде всего Россией, есть «значительная асимметричная взаимозависимость», констатирует доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. Эксперт напоминает, что Россия – ведущий торговый партнер Армении, на который в 2025 г. пришлось 35,8% от всего ее товарооборота (в 2024 г. – 41,1%). Доля же Армении в торговле России, по расчетам Пылина, в 2025 г. составила лишь 1,1% (в 2024 г. – 1,7%).

Важность Армении для ЕАЭС определяется ее географическим и транзитным значением, отмечает Пылин. Пусть у нее и нет общей границы с другими странами объединения, она выполняет роль связующего звена с южными рынками, «моста» ЕАЭС к Ирану и Ближнему Востоку, замечает эксперт. Кузьмина напоминает, что Армения транспортно оторвана от ЕС еще больше.

Армянский проект «Перекресток мира», который ранее предлагалось сопрягать с МТК «Север – Юг», европейцы предлагают включить в Транскаспийский маршрут из Европы в Китай и Центральную Азию. В финансировании «Перекрестка мира» участвуют как Евразийский банк развития, так и Европейский банк реконструкции и развития, а также Азиатский банк развития, где главную роль играет Китай, напоминает Кузьмина.

Санкционный торг

Россия в конце мая 2026 г. ввела ряд ограничений на поставки из Армении. Россельхознадзор с 30 мая начал ограничивать ввоз армянских овощей (томатов, огурцов, перцев и др.) и фруктов (клубники). До того ограничительные меры затронули цветы, воду «Джермук», коньяк и вино трех производителей. По словам Пылина, из стран ЕАЭС, включая Россию, Армения ввозит энерготовары, необработанный алюминий, золото и алмазы, часть агротоваров, также фармпрепараты. 27 мая правительство Армении получило из России письмо с предупреждением о возможности денонсации соглашения 2013 г. о бессрочных беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. От дешевых энергоресурсов питается производство и инфраструктура Армении. Вероятные поставки из Ирана или Азербайджана заменить их не смогут – для этого сейчас нет достаточных мощностей, говорит Кузьмина.

Европейцы и американцы учитывают ее логистический потенциал для поставок критических минералов из Центральной Азии, продолжает Кузьмина. В Ереване рассчитывают на появление анонсированного «коридора Трампа» (TRIPP), допускает Кузьмина: «Но для этого необходимо время и совпадение политических обстоятельств».

С учетом доли Армении в ВВП ЕАЭС на 2025 г. всего около 1%, по расчетам Пылина, ее возможный выход вряд ли скажется на экономике других стран – членов блока. Скорее, это будет репутационный вопрос, говорит он. Сейчас участие Еревана поддерживает образ интеграционного объединения с более широким охватом, а также снижает риск полного ухода региона Южного Кавказа в орбиту влияния ЕС и Турции, считает Пылин.

Для Еревана негативные экономические тенденции от ухода из ЕАЭС перевешивают потенциальные выгоды, считает Кузьмина: «Выгоды же от торговли с рынком ЕС на примере Украины, Грузии и Молдавии ограничиваются первыми месяцами года, когда они заполняют импортные квоты». А для полноценного включения в рынок ЕС новой страны нужен единогласный консенсус европейских стран, напоминает эксперт.

