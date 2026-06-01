Эксперты оценили, чем грозит разрыв ЕАЭС и Армении из-за ее курса на Евросоюз

Санкционный торг

Россия в конце мая 2026 г. ввела ряд ограничений на поставки из Армении. Россельхознадзор с 30 мая начал ограничивать ввоз армянских овощей (томатов, огурцов, перцев и др.) и фруктов (клубники). До того ограничительные меры затронули цветы, воду «Джермук», коньяк и вино трех производителей. По словам Пылина, из стран ЕАЭС, включая Россию, Армения ввозит энерготовары, необработанный алюминий, золото и алмазы, часть агротоваров, также фармпрепараты. 27 мая правительство Армении получило из России письмо с предупреждением о возможности денонсации соглашения 2013 г. о бессрочных беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. От дешевых энергоресурсов питается производство и инфраструктура Армении. Вероятные поставки из Ирана или Азербайджана заменить их не смогут – для этого сейчас нет достаточных мощностей, говорит Кузьмина.