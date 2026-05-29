Путин рассказал о потерях для экономики Армении из-за ее желания войти в ЕС

Путин рассказал о потерях для экономики Армении из-за ее желания войти в ЕСПрезидент объяснил, какие преференции страна получает из-за нахождения в Евразийском экономическом союзе
Владимир Путин озвучил преимущества Армении, связанные с ее членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также назвал все преференции, которые потеряет страна в случае вхождения в Евросоюз. Об этом он 29 мая сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане.
Россия не против, чтобы Армения вошла в ЕС, но совместить это со членством в ЕАЭС практически невозможно, сказал Путин: «Поэтому мы вынуждены будем где-то и не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть».
Путин очень подробно остановился на преимуществах, которые дает нахождение Армении именно в ЕАЭС. Первое, что он назвал, – доступ к большому и защищенному рынку всего ЕАЭС, беспошлинная торговля, общие технические и фитосанитарные нормы, доступ на рынок, упрощенная логистика. Кроме того, это и низкие цены на энергоносители, подчеркнул он: «600 евро [за 1000 куб. м газа] в Европе и 150 с небольшим – сколько, я уж не помню, – несравнимая величина для Армении. Я перечисляю все подряд. Все всегда говорят: «А вот энергоносители». Это важно. Но это не единственный плюс, не единственное преимущество».
Еще одним преимуществом ЕАЭС он назвал активное инвестирование. По данным Банка ЕАЭС, накопленные инвестиции в Армению достигли $4,9 млрд, из них 86% российского происхождения, это без учета капиталов российского происхождения. А ЕС обещал инвестировать в Армению €2,5 млрд, напомнил Путин: «Но €2,5 млрд – это все-таки меньше, чем $4,9 млрд, и плюс еще непрямые инвестиции фактически тоже российского капитала».
Вступление Армении в ЕС приведет к закрытию соглашений о свободной торговле, что означает восстановление полноформатного таможенного контроля и пошлин, будет прекращено признание документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм, перечислил Путин. Кроме того, к трудящимся из Армении будут применяться те же требования, что и к мигрантам из стран СНГ – им нужно будет покупать патенты, получить доступ к ОМС возможно будет через пять лет и т.д. Еще одной мерой будет разрешительный порядок для армянских авиаперевозчиков и повышение тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня для стран СНГ.
Затем Путин вновь вернулся к теме цен на энергоносители: «Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет». По его словам, эксперты оценивают, что это приведет Армению к потере 14% ВВП. Далее он сравнил рост ВВП ЕАЭС и ЕС: «Как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9%, и в прошлом году – 1%. За три года – 10,3% роста. ЕС: 0,4%, 1,1%, 1,5% – соответственно. А теперь Евразэс: 2023 г. – 4,3%, 2024 г. – рост составил 5% и 2025 г. – 1,7%. За 3 года – 11,4%. Одно объединение за три года дало прирост в своей экономике 11,4%, а другое объединение – 3% роста». Он оговорился, что в Европе высокотехнологичная экономика, у ЕС и ЕАЭС разная база, но цифры показывают тенденцию. Путин напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о проведении референдума по вопросу нахождения Армении в ЕАЭС или ЕС: «Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше».
Путин подчеркнул, что русский и армянский народы связывают узы дружбы на протяжении столетий: «Я и Николу Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России: «Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения, как вы скажете, так и будет. И какие бы решения не были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей». Но все же вопрос о вступлении Армении в ЕС касается «экономических субстанций». Путин вновь напомнил, что «кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС». По его словам, Россия не была против этого, но указывала, что у ЕС и России разные фитосанитарные нормы, причем в России они жестче.
По итогам заседания ВЕЭС было принято заявление, в котором главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России сообщили, что члены Евразийского межправительственного совета четырех стран доложат на очередном заседании ВЕЭС в декабре 2026 г. о возможных последствиях приостановления в отношении Армении Договора о Евразийском экономического союзе. Также главы государств заявили о необходимости проведения в Армении в максимально короткие сроки общенационального референдума о вступлении страны в Евросоюз или о дальнейшей работе в ЕАЭС. Поводом для такого заявления стало принятие в 2025 г. в Армении закона о начале процесса вступления Армении в ЕС и подписание 5 мая 2026 г. совместной декларации по итогам первого саммита Армения – ЕС.
Пашинян в Астану не приехал. На заседании ВЕЭС был вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он заявил, что Армения неоднократно подтверждала приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС, и страна дальше планирует добросовестно участвовать в работе союза «на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех стран ЕАЭС». Кроме того, Григорян сказал, что для бизнеса важным направлением сотрудничества в объединении является диверсификация торгово-экономических связей с третьими странами, а одним из факторов развития в этом направлении является диверсификация транспортных связей. Также Григорян подчеркнул важность сотрудничества в сфере АПК в рамках объединения.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании в узком формате обсудят планы Армении о вступлении в ЕС: «И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС». Он напоминал, что Путин неоднократно говорил, что членство одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.
Евразийская интеграция принесла Армении много преимуществ, говорил Ушаков. С 2014 г., когда Армения еще не была членом ЕАЭС, ВВП страны почти удвоился – с $11,6 млрд до $22,2 млрд. Экспорт Армении в страны ЕАЭС вырос в 10 раз, импорт из государств ЕАЭС – в 4,5 раза. По итогам 2025 г. на страны ЕАЭС, прежде всего Россию, пришлось 38,5% общих экспортных поставок Армении или 37,5% совокупной внешней торговли Армении. При этом Ушаков отмечал, что исключить Армению из ЕАЭС невозможно, страна сама может заявить о выходе. Однако глава МИД Армении Арарат Мирзоян 21 мая говорил, что Армения желания выходить из ЕАЭС не выражала.
За последний месяц Россия ввела ряд ограничений на ввоз в Россию товаров из Армении – на минеральную воду «Джермук», несколько видов вина и коньяка, цветы, а с 30 мая запрет коснется овощей и фруктов. Объясняется все это «обеспечением фитосанитарного благополучия» и случаями нарушений при поставках. Кроме того, несколько дней назад Россия уведомила Армению о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления страны в ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Армении нужно задаться вопросом, какие дивиденды она получит от евроинтеграции, что же касается льготных поставок газа и нефтепродуктов, то сейчас они происходят «за наш счет».
Пашинян 28 мая заявил, что Армения не готовится к выходу из ЕАЭС. Он сказал, что не приехал в Астану, поскольку находится в отпуске. «Я вернусь к работе в формате ЕАЭС, посмотрю партнерам прямо в глаза, представлю все аргументы, и уверяю вас – никаких проблем не возникнет», – сказал он (цитата по panarmenian.net). По его словам, страна не намерена больше зависеть только от одного маршрута, союзника или трубопровода. Армения продолжит оставаться членом ЕАЭС и проводить реформы в соответствии с европейскими стандартами, сказал он. В июне в Армении пройдут парламентские выборы. Президент США Дональд Трамп 28 мая написал в TruthSocial, что поддерживает Пашиняна, возглавляющего партию «Гражданский договор», на предстоящих выборах.