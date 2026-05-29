Путин рассказал о потерях для экономики Армении из-за ее желания войти в ЕС

Путин подчеркнул, что русский и армянский народы связывают узы дружбы на протяжении столетий: «Я и Николу Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России: «Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения, как вы скажете, так и будет. И какие бы решения не были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей». Но все же вопрос о вступлении Армении в ЕС касается «экономических субстанций». Путин вновь напомнил, что «кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС». По его словам, Россия не была против этого, но указывала, что у ЕС и России разные фитосанитарные нормы, причем в России они жестче.