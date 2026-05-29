Ушаков: Армения обсуждалась на саммите ЕАЭС

Армения обсуждалась на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он также рассказал, что армянская сторона не запрашивала отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита в Астане. «Отдельного обсуждения не планировалось. И запроса тоже не было», – ответил он на соответствующий вопрос.

29 мая вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.

