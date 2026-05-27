Пашинян: у народа Армении будет выбор между ЕС и ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или сближаться с Европейским союзом (ЕС).
По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми. «Они должны сделать предложение народу Армении, сказать, что хорошего они могут сделать для нас, но выступают с угрозами», – заявил премьер.
Пашинян назвал нелогичными угрозы высокими ценами для Армении. По его словам, экономика страны развивается, а сама республика «становится перекрестком мира». «Армения станет страной миллиардов и триллионов. Мы больше не загнанная страна и народ», – заявил глава правительства. Он также сообщил, что у Армении появился собственный военно-промышленный комплекс и республика уже продает оружие «развитым странам».
26 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что страны ЕАЭС 29 мая на заседании обсудят желание Армении вступить в Евросоюз и возможный выход из ЕАЭС.
«Коммерсантъ» распространил информацию о том, что дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом может привести к заморозке или прекращению поставок из России газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. По данным издания, 25 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил соответствующее письмо в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении. 27 мая власти Армении сообщили, что не получали соответствующих уведомлений.