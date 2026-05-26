В Кремле сообщили, что в Астане обсудят возможный выход Армении из ЕАЭС

В Кремле сообщили, что в Астане обсудят возможный выход Армении из ЕАЭСВладимир Путин 27-29 мая посетит Казахстан с государственным визитом
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая на заседании обсудят желание Армении вступить в Евросоюз и возможный выход из ЕАЭС. Об этом журналистам на брифинге сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он рассказал подробности предстоящего 27-29 мая государственного визита Владимира Путина в Казахстан и о его участии в саммите Высшего Евразийского экономического совета.
Как будет проходить государственный визит
Владимир Путин прибудет в Астану вечером 27 мая. В аэропорту его встретит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Затем они поедут в резиденцию президента Казахстана, где состоится неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. Главы государств обсудят повестку предстоящего визита и мероприятия ЕАЭС.
Утром 28 мая состоится церемония официальной встречи во Дворце независимости. Затем пройдут переговоры в узком и расширенном составах. В российскую делегацию входят более 30 человек: вице-премьер Алексей Оверчук, девять министров – Сергей Лавров, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Андрей Никитин, Максим Решетников, Сергей Цивилев, Константин Чуйченко, Михаил Дегтярев, Максут Шадаев, от администрации президента – Максим Орешкин, Дмитрий Песков и сам Ушаков. Также в делегации глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин, представители крупного бизнеса – Дмитрий Пумпянский, Андрей Гурьев, Николай Токарев и др.
На переговорах обсудят развитие российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Также стороны обменяются мнениями по региональным и международным темам. После переговоров состоятся три видеопрезентации о российско-казахстанских проектах в области промышленности, о трансграничных грузоперевозках с использованием беспилотных грузовиков и об амурских тиграх. Россия 8 мая передала четыре амурских тигра, которые будут выпущены в природный резерват.
Затем Путин и Токаев заложат капсулу на месте строительства центра «Сириус» в Астане. После этого состоится церемония подписания документов – всего 16 документов в разных областях от энергетики до туризма. Главы государств подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Среди этих семи основ – общность истории, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, молодежь и образовательное сотрудничество, совместный взгляд в будущее. После подписания документов президенты сделают заявление для СМИ. Путин и Токаев также высадят саженец дуба на одной из аллей Астаны. После этого состоится государственный прием.
Нынешний государственный визит проводится вопреки протокольной практике, сказал Ушаков. Он напомнил, что обычно государственный визит в одну страну проходит один раз за президентский срок. Но Владимир Путин за нынешний срок полномочий уже во второй раз с госвизитом посетит Казахстан: «Это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран». По его словам, отношения между Россией и Казахстаном активно развиваются на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела.
С момента вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 г. они с Путиным лично встречались 38 раз, подсчитал Ушаков. В этом году Токаев приезжал в Москву на 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Россия один из ведущих торговых партнеров Казахстана, подчеркнул помощник президента – доля России во внешней торговле Казахстана около 19%. В 2025 г. торговый оборот составил рекордные $29 млрд. Российские инвестиции в экономику Казахстана на конец 2025 г. превысили $29,4 млрд. В Казахстане действует более 23 500 предприятий с российским участием, реализуется более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и в других отраслях. Кроме того, «Росатом» участвует в строительстве в Казахстане первой АЭС и в ходе визита будут заключены соглашения об основных параметрах ее строительства, сказал Ушаков – в том числе о финансировании проекта за счёт российского государственного экспортного кредита.
Ушаков напомнил, что у России с Казахстаном самая большая сухопутная граница в мире – более 7500 км, что обуславливает сотрудничество и между регионами двух стран. В частности, у 76 российских регионов есть сотрудничество с Казахстаном. В 2025 г. в Уральске в Казахстане проходил Форум межрегионального сотрудничества, а на 20 августа 2026 г. такой форум запланирован в Омске.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
Вечером 28 мая Путин примет участие в работе V Евразийского экономического форума, тема которого «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект (ИИ)». Форум приурочен к проведению Высшего Евразийского экономического совета. В этом форуме примут участие 3000 человек из 45 стран. От России там будут участвовать около 400 человек – представители бизнеса, деловых ассоциаций, эксперты.
Главным мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС. От Армении выступит вице-премьер Мгер Григорян, поскольку премьер-министр Никол Пашинян «в связи с предстоящими выборами» в Астану не приедет, пояснил Ушаков. Путин в своем выступлении даст оценку текущему уровню цифровизации и развитию ИИ в мире и в рамках ЕАЭС, а также расскажет об усилиях России в плане внедрения ИИ. По итогам форума будет принято совместное заявление о развитии и широком внедрении в государствах ЕАЭС технологии ИИ. После пленарного заседания лидеры посетят выставку, где на пяти стендах будут представлены достижения каждой страны в сфере ИИ и цифровой трансформации отраслей экономики.
Утром 29 мая начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета – сначала в узком, затем в расширенном составе. Кроме Путина и Токаева в нем примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также Мгер Григорян. В расширенном составе к заседанию подключатся представители государств-наблюдателей ЕАЭС – президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности Ирана.
На заседании будут заслушаны доклады о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. и о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг, а также об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, лидеры заслушают доклад об итогах двадцатилетней деятельности главного финансового органа союза – Евразийского банка развития.
Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до $3 трлн, объем торговли государств-членов за время существования ЕАЭС увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами вырос на 72%, сказал Ушаков. Сейчас в ЕАЭС председательствует Казахстан, в 2027 г. председателем будет Киргизия.
Вопрос об Армении
В узком составе лидеры стран ЕАЭС обсудят вне повестки дня вопрос о планах Армении по вступлению в Евросоюз. «И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств – членов ЕАЭС», – сказал Ушаков. Он напомнил, что Путин неоднократно публично обозначал отношение России к этим планам: членство одновременно в двух объединениях невозможно. «И это не получится», – подчеркнул Ушаков.
Евразийская интеграция принесла Армении много преимуществ, заявил Ушаков. С 2014 г., когда Армения еще не была членом ЕАЭС, ВВП страны почти удвоился – с $11,6 млрд до $22,2 млрд. Реальные зарплаты выросли на 50%. Экспорт Армении в страны ЕАЭС вырос в 10 раз, импорт из государств ЕАЭС – в 4,5 раза. По итогам 2025 г. на страны ЕАЭС, прежде всего Россию, пришлось 38,5% общих экспортных поставок Армении или 37,5% совокупной внешней торговли Армении.
По словам Ушакова, благодаря евразийской интеграции Армения уже пять лет подряд показывает «впечатляющие темпы роста» – в 2022 г. ВВП увеличился на 12,6%, в 2023 г. на 8,7%, в 2024 г. на 5,9%, в 2025 г. на 7,2%. «Это реальные цифры, которые говорят о том, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС», – сказал Ушаков.
На вопрос «Ведомостей» о том, возможно ли, что будут вынесены какие-то рекомендации по поводу исключения Армении из ЕАЭС на заседании, Ушаков сказал, что «согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках ЕАЭС каким-то решением исключить ту или иную страну из сотрудничества в рамках этого союза невозможно». «Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество. Но обсудить последствия возможности такого шага, конечно, представляется необходимым. Это будет сделано в ходе заседания в узком составе», – отметил Ушаков.
На вопрос, подавала ли Армения заявку на выход из ЕАЭС, Ушаков ответил, что «вы знаете, какие решения принимались руководством Армении в контексте возможного вступления или расширения сотрудничества с ЕС, какие планы у Армении имеются». «И это, конечно, не может не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках ЕАЭС. И поэтому все эти вопросы уже сейчас на слуху, и, несомненно, лидеры их будут обсуждать, когда встретятся между собой», – сказал Ушаков.
«Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться, пока Армения не представит соответствующую заявку и не выразит желание, а мы такого желания не выражали, следовательно, вопрос о нашем исключении не может рассматриваться», – говорил онлайн-изданию aysor.am 21 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян.