В Кремле сообщили, что в Астане обсудят возможный выход Армении из ЕАЭС

Россия один из ведущих торговых партнеров Казахстана, подчеркнул помощник президента – доля России во внешней торговле Казахстана около 19%. В 2025 г. торговый оборот составил рекордные $29 млрд. Российские инвестиции в экономику Казахстана на конец 2025 г. превысили $29,4 млрд. В Казахстане действует более 23 500 предприятий с российским участием, реализуется более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и в других отраслях. Кроме того, «Росатом» участвует в строительстве в Казахстане первой АЭС и в ходе визита будут заключены соглашения об основных параметрах ее строительства, сказал Ушаков – в том числе о финансировании проекта за счёт российского государственного экспортного кредита.