Главная / Политика /

Путин посетит Казахстан 27-29 мая по приглашению Токаева

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан с госвизитом 27-29 мая по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По словам представителей президента Казахстана, главы государств проведут переговоры, где обсудят текущее состояние и перспективы укрепления партнерства Казахстана и России.

28 мая в Казахстане пройдет Евразийский экономический форум, на котором будут присутствовать лидеры стран – членов Евразийского экономического союза. 29 мая Путин и Токаев также примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В феврале Путин в ходе телефонного разговора принял приглашение Токаева совершить государственный визит в республику. Тогда же он подтвердил свое участие в саммите Евразийского экономического союза. Приглашение поступило российскому лидеру еще в ноябре 2025 г., когда Токаев прилетел в Москву с двухдневным визитом.

