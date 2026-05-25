Путин посетит Казахстан 27-29 мая по приглашению Токаева
Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан с госвизитом 27-29 мая по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По словам представителей президента Казахстана, главы государств проведут переговоры, где обсудят текущее состояние и перспективы укрепления партнерства Казахстана и России.
28 мая в Казахстане пройдет Евразийский экономический форум, на котором будут присутствовать лидеры стран – членов Евразийского экономического союза. 29 мая Путин и Токаев также примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В феврале Путин в ходе телефонного разговора принял приглашение Токаева совершить государственный визит в республику. Тогда же он подтвердил свое участие в саммите Евразийского экономического союза. Приглашение поступило российскому лидеру еще в ноябре 2025 г., когда Токаев прилетел в Москву с двухдневным визитом.