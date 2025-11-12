Токаев пригласил Путина в Казахстан в следующем году

Глава Казахстана прилетел в Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Токаев и Путин посетят гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия выступят мастера искусств Казахстана в России. Кроме того, представитель Кремля анонсировал подписание лидерами стран внушительного пакета документов. Главным из них станет декларация о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.