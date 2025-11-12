Газета
Главная / Политика /

Токаев пригласил Путина в Казахстан в следующем году

Президент России принял приглашение
Ведомости

В Кремле проходит встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президент Казахстана пригласил российского лидера посетить с госвизитом его страну в следующем году.

«Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно», – обратился Токаев.

Путин ответил, что «с удовольствием» приедет в Казахстан.

Глава Казахстана прилетел в Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Токаев и Путин посетят гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия выступят мастера искусств Казахстана в России. Кроме того, представитель Кремля анонсировал подписание лидерами стран внушительного пакета документов. Главным из них станет декларация о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

