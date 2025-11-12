Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал о культурной программе Путина и Токаева

Ведомости

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетят гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия выступят мастера искусств Казахстана в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ходе брифинга.

Он рассказал, что после 13:00 мск пройдет церемония официальной встречи Путина и Токаева, после чего президенты проведут беседу тет-а-тет. По словам Пескова, они продолжат общение в формате российско-казахстанских переговоров. Затем Путин и Токаев примут участие в заседаниях межрегионального сотрудничества стран в формате видеоконференции, а также подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.

Заключительной частью станет государственный обед, который в честь Токаева даст глава российского государства, отметил Песков. Вечером главы государств посетят Большой театр.

Президент Казахстана приехал в Совет Федерации

Политика / Международные отношения

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин и Токаев планируют подписать внушительный пакет документов во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

​​«Сегодня большой день российско-казахстанских отношений», – заключил Песков. 

Глава Казахстана находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. Путин и Токаев уже провели двустороннюю встречу. Российский президент отметил, что стороны смогут «в неформальной обстановке обсудить все вопросы, представляющие особый интерес», а на следующий день – детально рассмотреть повестку двусторонних отношений.

Токаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами носит стратегический, союзнический характер. «Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе», – заявил президент Казахстана.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь