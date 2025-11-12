Песков рассказал о культурной программе Путина и Токаева

Он рассказал, что после 13:00 мск пройдет церемония официальной встречи Путина и Токаева, после чего президенты проведут беседу тет-а-тет. По словам Пескова, они продолжат общение в формате российско-казахстанских переговоров. Затем Путин и Токаев примут участие в заседаниях межрегионального сотрудничества стран в формате видеоконференции, а также подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.