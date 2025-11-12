Песков рассказал о культурной программе Путина и Токаева
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетят гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия выступят мастера искусств Казахстана в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ходе брифинга.
Он рассказал, что после 13:00 мск пройдет церемония официальной встречи Путина и Токаева, после чего президенты проведут беседу тет-а-тет. По словам Пескова, они продолжат общение в формате российско-казахстанских переговоров. Затем Путин и Токаев примут участие в заседаниях межрегионального сотрудничества стран в формате видеоконференции, а также подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.
Заключительной частью станет государственный обед, который в честь Токаева даст глава российского государства, отметил Песков. Вечером главы государств посетят Большой театр.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин и Токаев планируют подписать внушительный пакет документов во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
«Сегодня большой день российско-казахстанских отношений», – заключил Песков.
Глава Казахстана находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. Путин и Токаев уже провели двустороннюю встречу. Российский президент отметил, что стороны смогут «в неформальной обстановке обсудить все вопросы, представляющие особый интерес», а на следующий день – детально рассмотреть повестку двусторонних отношений.
Токаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами носит стратегический, союзнический характер. «Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе», – заявил президент Казахстана.