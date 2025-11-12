Газета
Главная / Политика /

Президент Казахстана приехал в Совет Федерации

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации в ходе государственного визита в Россию. Об этом сообщила верхняя палата парламента в своем Telegram-канале.

Казахстанского лидера встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уточняется, что Токаев примет участие во встрече в расширенном формате.

Глава Казахстана находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. Telegram-канал президента Казахстана сообщал, что самолет Токаева сопровождали истребители Су-35 Минобороны России с момента пересечения границы до посадки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что сопровождение борта является стандартной практикой при государственных визитах и не связано с вопросами безопасности.

11 ноября президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана провели двустороннюю встречу. Российский президент отметил, что стороны смогут «в неформальной обстановке обсудить все вопросы, представляющие особый интерес», а на следующий день – детально рассмотреть повестку двусторонних отношений.

Токаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами носит стратегический, союзнический характер. «Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе», – заявил президент Казахстана.

