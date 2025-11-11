Газета
Песков пояснил сопровождение Токаева российскими истребителями

Ведомости

Сопровождение борта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями является обычной практикой в рамках государственного визита и не связано с вопросами безопасности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется», – пояснил он.

Токаев посетит Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Telegram-канал казахского лидера сообщал, что с момента пересечения самолетом Токаева государственной границы с Россией до посадки борт сопровождали истребители Су-35 Минобороны РФ.

