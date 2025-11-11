Борт Токаева по дороге в Москву сопровождают российские истребители Су-35
С момента пересечения самолетом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева государственной границы с Россией до посадки борт будут сопровождать истребители Су-35 Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале казахского лидера.
Токаев посетит Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что 11 ноября пройдет встреча Путина и Токаева. После переговоров они продолжат беседу в Кремле за неформальным обедом один на один.
12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го Форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.