Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

12 ноября состоятся российско-казахские переговоры, в которых Путин также примет участие. В тот же день российский и казахский лидеры примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.