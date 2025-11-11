Газета
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Ведомости

Во второй половине дня президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

У президента РФ 11 ноября также запланирована встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Ожидается, что последний выступит с докладом.  

Кроме того, Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров они продолжат беседу в Кремле за неформальным обедом один на один, добавил Песков. 

Кремль: Токаев посетит Россию с двухдневным визитом 11 и 12 ноября

Политика / Международные отношения

12 ноября состоятся российско-казахские переговоры, в которых Путин также примет участие. В тот же день российский и казахский лидеры примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.

Токаев посетит Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается, что в рамках визита Токаева Москва и Астана подпишут декларацию о переходе отношений сторон на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам главы Казахстана, документ откроет «новую эру» в двусторонних связях и подтвердит «беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе» по всем направлениям.

