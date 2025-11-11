Токаев: США и Китай признают роль Путина в решении мировых проблем
США и Китай, а также страны Европы, Азии и Африки признают роль России и ее президента Владимира Путина в решении мировых проблем. Это следует из статьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для «Российской газеты», опубликованной в преддверии его визита в РФ.
Токаев рассказал, что в последние месяцы провел ряд переговоров с лидерами США, Европы, Азии и Африки. По его словам, несмотря на то что многие из них находятся на «противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений».
«Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно», – говорится в статье.
При визите Токаева в Россию будет подписана декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам главы Казахстана, документ откроет «новую эру» в двусторонних связях и подтвердит «беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе» по всем направлениям.
Токаев посетит Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
6 ноября Токаев посетил Вашингтон в рамках саммита стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Казахстан и США договорились заняться разработкой одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане, а также заключили коммерческие соглашения на сумму более $17 млрд. Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером.