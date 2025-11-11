Токаев: США и Китай признают роль Путина в решении мировых проблем

Токаев рассказал, что в последние месяцы провел ряд переговоров с лидерами США, Европы, Азии и Африки. По его словам, несмотря на то что многие из них находятся на «противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений».