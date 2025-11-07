Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев: Путин проявил гибкость в предложениях по завершению конфликта на Украине

Ведомости

Выдвинув в августе на Аляске свои предложения по прекращению конфликта на Украине, президент России Владимир Путин «проявил максимальную гибкость», заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью The New York Times.

По словам Токаева, российский лидер сделал «довольно большой шаг вперед», предложив заморозить линию фронта при условии признания контроля Москвы над Донбассом. Президент Казахстана отметил, что Путин в своих действиях вынужден учитывать и общественное мнение внутри страны.

Токаев также выразил мнение, что прекращение огня между Россией и Украиной возможно, добавив, что Казахстан готов принять у себя переговоры между сторонами.

9 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что украинская сторона готова к прекращению огня с Россией по нынешней линии соприкосновения, если Киеву предоставят гарантии безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте