Токаев: Путин проявил гибкость в предложениях по завершению конфликта на Украине
Выдвинув в августе на Аляске свои предложения по прекращению конфликта на Украине, президент России Владимир Путин «проявил максимальную гибкость», заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью The New York Times.
По словам Токаева, российский лидер сделал «довольно большой шаг вперед», предложив заморозить линию фронта при условии признания контроля Москвы над Донбассом. Президент Казахстана отметил, что Путин в своих действиях вынужден учитывать и общественное мнение внутри страны.
Токаев также выразил мнение, что прекращение огня между Россией и Украиной возможно, добавив, что Казахстан готов принять у себя переговоры между сторонами.
9 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что украинская сторона готова к прекращению огня с Россией по нынешней линии соприкосновения, если Киеву предоставят гарантии безопасности.