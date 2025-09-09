Газета
Главная / Политика /

Постпред США при НАТО заявил о готовности Украины к прекращению огня

Ведомости

Украинская сторона готова к прекращению огня с Россией по нынешней линии соприкосновения, если Киеву предоставят гарантии безопасности. Об этом заявил постоянные представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News. 

По его словам, украинское руководство доказало, что готово к такому шагу, а также к заключению мирного соглашения и заморозке линии фронта.

Вместе с этим Уитакер отметил, что для завершения российско-украинского конфликта необходимо оказывать давление на Москву.

Захарова: РФ призывает международное сообщество дать оценку атакам Киева

Политика / Международные отношения

Министр финансов США Скотт Бессент 9 сентября заявил, что Вашингтон и Европейский союз едины во мнении о необходимости прекращения конфликта на Украине, и пригрозил Москве новыми мерами в случае провала дипломатических усилий. По его словам, все варианты остаются на столе в рамках стратегии поддержки мирных переговоров.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям против России. Он также заявил, что Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях.

