Постпред США при НАТО заявил о готовности Украины к прекращению огня

Министр финансов США Скотт Бессент 9 сентября заявил, что Вашингтон и Европейский союз едины во мнении о необходимости прекращения конфликта на Украине, и пригрозил Москве новыми мерами в случае провала дипломатических усилий. По его словам, все варианты остаются на столе в рамках стратегии поддержки мирных переговоров.