Песков: Украина и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям
Украина и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям против России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.
«Собственно, санкции – это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны», – сказал он.
Он также заявил, что Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях.
Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ.
7 сентября глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC заявил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами.
5 сентября президент США Дональд Трамп выразил опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.