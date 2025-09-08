Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Украина и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям

Ведомости

Украина и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям против России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

«Собственно, санкции – это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны», – сказал он.

Он также заявил, что Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях.

Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ.

7 сентября глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC заявил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами.

5 сентября президент США Дональд Трамп выразил опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте