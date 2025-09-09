Бессент пригрозил санкциями России в случае провала дипломатии
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Европейский союз (ЕС) едины во мнении о необходимости прекращения конфликта на Украине, и пригрозил Москве новыми мерами в случае провала дипломатических усилий.
«Обычный подход не сработал. Мы готовы принять решительные меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы добиться успеха», – написал Бессент в соцсети X.
По его словам, все варианты остаются на столе в рамках стратегии поддержки мирных переговоров. Глава американского минфина отметил, что довел эту позицию до сведения спецпредставителя Евросоюза по санкциям Дэвида О'Салливана.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям против России. Он также заявил, что Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях.
Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ.