Захарова: РФ призывает международное сообщество дать оценку атакам Киева

Ведомости

Россия призвала ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы 8 и 9 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Киев всеми способами демонстрируют намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому Россия остается приверженной.

Захарова также заявила, что удары по гражданским и социальным объектам все чаще производятся с применением вооружений, поставляемых на Украину западными спонсорами, а также с использованием запрещенных боеприпасов.

За ночь с 8 на 9 сентября дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Адлерском районе Сочи осколки беспилотника попали в автомобиль, водитель погиб. В ходе атаке были повреждены шесть частных домов.

8 сентября в результате атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибло два человека, 16 пострадали. Отмечается, что было произведено 28 атак с помощью ракет Storm Shadow и ударных беспилотников.

